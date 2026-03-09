OnePlus открыла предварительные заказы на два новых аксессуара — магнитный радиатор Ice Card и 40-ваттный Super Ice Point. Их выпуск ожидается одновременно с презентацией смартфона OnePlus 15T, который выйдет в марте.

OnePlus начала готовить почву для выхода нового флагмана. Компания запустила предзаказ на пару необычных аксессуаров — магнитных кулеров для смартфонов. По срокам они проходят синхронно с 15T, так что выйдут все вместе.

Может быть интересно

Подробностей по характеристикам пока нет — ни на страницах товаров, ни на сайте OPPO их не раскрывают. Но инсайдеры уже слили кое-что: одна из новинок станет первым в отрасли ультратонким магнитным радиатором. Его средняя толщина — меньше сантиметра.

Фото - OnePlus

Сам OnePlus 15T выходит в этом месяце. Производитель называет его «мощным смартфоном с маленьким экраном» нового поколения. Аппарат получит 6,32-дюймовый плоский экран с крупными закругленными углами, батарею на 7500 мАч и быструю зарядку на 100 Вт с возможностью отключения питания.

В смартфон поставят перископический телеобъектив с уменьшенным блоком камер. Корпус защищен от воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Еще производитель добавил беспроводную зарядку на 50 Вт, ультразвуковой сканер отпечатков и поддержку магнитных аксессуаров: чехлов, батарей и радиаторов.