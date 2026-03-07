Европейские инженеры проанализировали данные испытательных полетов ракеты Starship компании SpaceX и на их основе предложили собственную концепцию тяжелого носителя.

Команда инженеров из German Aerospace Center (DLR) попыталась разобраться, на что в действительности способна ракета Starship компании SpaceX. Для этого специалисты собрали телеметрические данные из прямых трансляций испытательных запусков и прогнали их через собственные модели. Итогом анализа стал не только расчет характеристик Starship, но и предложение альтернативной европейской системы — ракеты RLV C5.

Иллюстрация предлагаемого многоразового транспортного средства RLV C5. Источник: DLR.

Инженеры извлекали телеметрию прямо из видеотрансляций запусков. Для этого они создали алгоритм распознавания текста, который считывал параметры полета с экранов трансляций. Полученные значения — высота, скорость, этапы работы двигателей — затем отправили в собственные симуляторы траектории.

Расчеты показали любопытную картину. Текущая версия Starship способна выводить на низкую околоземную орбиту примерно 59 тонн полезной нагрузки в полностью многоразовой конфигурации. Это сопоставимо с возможностями Falcon Heavy, но у этой ракеты такие показатели достигаются лишь при одноразовом использовании ускорителей. В следующей версии корабля ситуация должна измениться. Обновленный вариант получит двигатели Raptor 3 и увеличенные топливные баки. В таком виде система сможет поднимать около 115 тонн груза при повторном использовании. Если же применять ее как одноразовую ракету, грузоподъемность может вырасти до 188 тонн — больше, чем у Saturn V.

На фоне этих расчетов в DLR предложили собственный вариант тяжелого носителя — RLV C5. Он опирается на наработки программы SpaceLiner. Конструкция отличается от американского подхода: многоразовой остается только первая ступень, которую оснастят крыльями, чтобы после отделения осуществить планирующий спуск. Когда скорость падает до дозвуковой, самолет заватывает аппарат в воздухе и буксирует его обратно на базу.

Верхняя ступень у RLV C5 одноразовая. Отказ от повторного использования позволяет убрать теплозащитные экраны, шасси и системы возврата. Масса конструкции резко снижается — примерно в пять раз по сравнению с аналогичной частью Starship.

Пока RLV C5 существует только в расчетах и компьютерных моделях, но сам проект показывает, каким способом Европа могла бы создать собственную тяжелую ракету, не копируя архитектуру Starship.