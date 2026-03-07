Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
YouTube-блогер Moore's Law Is Dead назвал возможную цену Xbox Project Helix в $1200
Издание Tech4Gamers обратило внимание на видео YouTube-блогера Moore's Law Is Dead, который поделился данными о цене будущей консоли Microsoft.

Успех следующей консоли Xbox во многом определит дальнейшие планы Microsoft на этом рынке. Некоторые эксперты полагают, что в случае низких продаж компания может вообще отказаться от выпуска игровых еонсолей. При этом цена, которую обсуждают инсайдеры, вряд ли обрадует покупателей. YouTube-блогер Moore's Law Is Dead поделился цифрами, и выглядят они внушительно.

Изображение - Tech4Gamers

По данным источников блогера, минимальная стоимость консоли составит $999. В эту сумму заложили цену процессора, оперативной памяти и графического чипа на архитектуре RDNA 5. Сам YouTube-блогер считает такой ценник маловероятным. По его мнению, Microsoft не станет отказываться от прибыли и установит цену около $1200. Верхняя планка и вовсе может достигнуть $1500.


При этом Project Helix обещает быть производительным. Говорят о 20-кратном росте мощности при обработке трассировки лучей по сравнению с Series X. Каждый вычислительный блок станет работать быстрее на 65%. Но инсайдер полагает, что PlayStation 6 в итоге купит больше людей, несмотря на то, что следующее поколение Xbox будет на 30-40% быстрее. Целевой аудиторией Project Helix он называет геймеров Xbox, желающих перейти на ПК.

Новая консоль позиционируется как альтернатива для тех, кто хочет получить характеристики PC в другом форм-факторе.

#microsoft #xbox #игровые консоли #moore&#x27;s law is dead #tech4gamers #xbox project helix #цена xbox
Источник: tech4gamers.com
