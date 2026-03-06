РИА Новости сообщает о разработке ученых Волгоградского медицинского университета. Они создали линейку средств на основе минерала бишофита, которые не вызывают привыкания и подходят аллергикам.

В Волгограде придумали, как лечить насморк без риска привыкнуть к каплям. Декан фармфакультета местного медуниверситета Виктор Сиротенко объяснил РИА Новости: препараты создали на основе бишофита — минерала, который добывают в России.

Это вещество работает комплексно. Снимает отек, убивает бактерии, плюс запускает восстановление тканей и укрепляет местный иммунитет. Организм переносит его нормально, поэтому средства подходят даже людям с аллергией.

Назальные формы на бишофите не жгут слизистую, не заставляют чихать и самое главное — не формируют зависимости. Человеку не требуется постоянно увеличивать дозу, чтобы дышать свободно. Сиротенко считает: такие капли вполне способны вытеснить с рынка импортные спреи с ксилометазолином или на основе морской воды.

Вместе с каплями ученые предложили ополаскиватели для рта на том же минерале. Они должны стать альтернативой синтетическим средствам по уходу за зубами и деснами.

Сейчас разработки проходят проверку в клиниках университета. Авторы уже подали документы на оформление патентов. Велика вероятность того, что уже в этом году технологию передадут производителям. Сиротенко заверяет: крупные российские фармкомпании заинтересованы в данной разработке.