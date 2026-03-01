Издание Notebookcheck со ссылкой на инсайдера Dusk Golem сообщает о планах Capcom провести крупное совещание по франшизе Resident Evil.

Как пишет Notebookcheck со ссылкой на инсайдера Dusk Golem , в Capcom обсуждают масштабную встречу по будущему Resident Evil. Компания хочет проанализировать показатели Resident Evil Requiem и других последних релизов, чтобы определить дальнейший курс франшизы.

Может быть интересно

Изображение на Steam

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на ПК и консолях и получила положительные оценки профильной прессы. Девятая часть вернула серию к более мрачному тону, при этом сохранила элементы динамичного экшена. В центре истории — Леон С. Кеннеди и новая героиня Грейс Эшкрофт. Игрок поочередно управляет обоими персонажами, и это напрямую влияет на темп прохождения: одни эпизоды строятся вокруг выживания и нехватки ресурсов, другие — вокруг более активных столкновений. Обозреватели отдельно отмечали тот самый баланс между напряжением и зрелищностью, о котором писали в рецензиях.

Именно эти показатели — отзывы критиков, реакция аудитории и коммерческие результаты — Capcom собирается детально разобрать позже. По данным источника @AestheticGamer (также известным как Dusk Golem), в 2027 году компания может провести крупное внутреннее совещание. Руководство изучит данные по Requiem, а также по Resident Evil 4 Remake и Resident Evil Village, чтобы понять, какие элементы формулы работают лучше всего и в каком направлении развивать серию дальше.