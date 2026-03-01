Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
После выхода Resident Evil Requiem Capcom планирует провести крупную встречу по франшизе
Издание Notebookcheck со ссылкой на инсайдера Dusk Golem сообщает о планах Capcom провести крупное совещание по франшизе Resident Evil.

Как пишет Notebookcheck со ссылкой на инсайдера Dusk Golem, в Capcom обсуждают масштабную встречу по будущему Resident Evil. Компания хочет проанализировать показатели Resident Evil Requiem и других последних релизов, чтобы определить дальнейший курс франшизы.

 

Может быть интересно

Изображение на Steam

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на ПК и консолях и получила положительные оценки профильной прессы. Девятая часть вернула серию к более мрачному тону, при этом сохранила элементы динамичного экшена. В центре истории — Леон С. Кеннеди и новая героиня Грейс Эшкрофт. Игрок поочередно управляет обоими персонажами, и это напрямую влияет на темп прохождения: одни эпизоды строятся вокруг выживания и нехватки ресурсов, другие — вокруг более активных столкновений. Обозреватели отдельно отмечали тот самый баланс между напряжением и зрелищностью, о котором писали в рецензиях.

Именно эти показатели — отзывы критиков, реакция аудитории и коммерческие результаты — Capcom собирается детально разобрать позже. По данным источника @AestheticGamer (также известным как Dusk Golem), в 2027 году компания может провести крупное внутреннее совещание. Руководство изучит данные по Requiem, а также по Resident Evil 4 Remake и Resident Evil Village, чтобы понять, какие элементы формулы работают лучше всего и в каком направлении развивать серию дальше.

#capcom #resident evil village #resident evil 4 remake #resident evil requiem #dusk golem #resident evil 10
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в Resident Evil Requiem после отката драйверов Nvidia
+
Пользователь купил паллет с возвращенным товаром Amazon за 100 долларов и получил 40 модулей DDR5
+
Эксперты сравнили Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900K в ряде популярных игр
+
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
5
Компания Lenovo анонсировала планшет со странным дизайном
+
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition в стиле Resident Evil Requiem
3
Переводчик Google научился выбирать правильные идиомы
+
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
+
Американец заплатил $100 за паллету с возвращенными товарами и нашел 40 модулей DDR5 на $7000
4
Ryzen 5 5500X3D готов к выходу в Китае — это самый дешёвый процессор с 3D-кэшем от AMD
3
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
13
Бывший сотрудник Rockstar поделился некоторыми внутриигровыми особенностями GTA 6
+
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
5
Геймдиректор DOOM The Dark Ages сравнил будущее дополнение к игре с полноценным сиквелом
+
Владелец Intel Core 9 273PQE с 12 P-ядрами пытается заставить его работать на матплате Asus Z790
+
В Татарстане тестируют робота-уборщика снега, способного заменить труд до 30 дворников
1
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro получили поддержку стандарта Bluetooth 6.1
+
Информатор опубликовал рендеры 32-ядерного и 8-ядерного настольных процессоров AMD на базе Zen 7
+
Пользователь отправил модуль ОЗУ производителю по гарантии и получил лишь треть от его текущей цены
+
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR4 на 64 ГБ в 60 раз дешевле его реальной цены
2

Популярные статьи

«Пять ночей с Фредди 2», «Крик 7»: краткий обзор новых фильмов ужасов
2
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
12
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
3
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
+

Сейчас обсуждают

4140093
22:06
на чпу простой ддр памяти хватит, даже не ддр2, сказки не рассказывай
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
32Влад32
21:58
Шо, опять?!
Honor показала MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире с корпусом 4,8 мм
Иванов Дмитрий
21:30
стоимость кит RAM DDR 5 32 Gb в среднем прибавила 40 к и выше . Я сильно сомневаюсь что приведённые вами скидки на " некоторые модели " плат и видеокарт ( хотелось бы поподробней каких именно ? ) ...
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
salexa
20:55
развод лохлов..ахха
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition в стиле Resident Evil Requiem
salexa
20:48
опутывают весь мир уки
В Сербии нашли массовое захоронение женщин и детей возрастом 2800 лет
salexa
20:44
32 яйца..ахха а чё не 1000
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
Зю
20:34
Хохлы в комментах в шоке, что ОКАЗЫВАЕТСЯ с коррупцией можно успешно бороться
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
Антон Зорин
19:58
Дык ддр3 оперативки. Она дешевая. Лайтберн параллелит нагрузку или там на одно ядро всё идет? Ну без шуток, у меня норм работает в цеху такой комп. Дома ясен красен у меня мощнее, на нем всё подгота...
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
UrHeadache
19:43
Список неплохой. Ещё есть куча годных шутанов на 3-м Unreal'е: серия Bioshock(знаю, что первые два на версии 2.5, но Infinite при своих требованиях выглядит феноменально), Singularity(супер клюква с с...
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
UrHeadache
19:32
Как раз сейчас прохожу Вульфа с Real RTCW. Может, это только моя проблема, но, к достаточно позднему моменту заметил проблему с анимациями некоторых новых моделей оружия(бесшумная снайперская винтовка...
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter