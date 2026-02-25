Сайт Конференция
Global_Chronicles
Собянин: Москва станет первым в мире городом с управлением дорожным движением с помощью ИИ
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал пилотный проект: в Тушино запустят ИИ‑систему управления дорожным движением. Это будет первый в мире случай, когда искусственный интеллект возьмет на контроль трафик целого микрорайона.

В своем телеграм-канале мэр Москвы подвел транспортные итоги и обозначил планы. Среди ближайших задач — запуск необычного пилотного проекта с участием ИИ.

 

Изображение - ChatGPT

Под эксперимент отведут жилой микрорайон в Тушино. Там проверят, способен ли искусственный интеллект эффективно руководить потоками машин. По словам Собянина, мировая практика пока такого не знает.

В своем посте градоначальник также привел интересные цифры. Суточный трафик в Москве снизился: сейчас по дорогам ездит 2,79 млн машин против 3 млн в 2010 году. Хотя само количество зарегистрированных в регионе авто за это время подскочило на 60% — это плюс 3,4 миллиона.

Собянин связывает это с переходом жителей на общественный транспорт. В прошлом году 70% поездок москвичи и гости делали именно на нем. Причина, по мнению мэра, в развитой инфраструктуре и растущем комфорте для пассажиров.

#искусственный интеллект #ии #москва #собянин #дорожное движение #рбк #тушино
Источник: t.me
