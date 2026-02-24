РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова сообщает о возможном признании Telegram экстремистской организацией. Причина — отказ администрации мессенджера сотрудничать с российскими ведомствами по противодействию терроризму.

В Госдуме заговорили о крайней мере в отношении популярного мессенджера. Андрей Свинцов в беседе с РИА Новости обозначил сроки: полтора месяца на налаживание контакта с силовиками. Если этого не произойдет, ведомства могут инициировать признание Telegram экстремистской структурой.

Поводом для жесткой риторики стали данные силовых ведомств. На заседании думского комитета глава Минцифры довел до депутатов информацию ФСБ: спецслужба располагает неопровержимыми доказательствами использования мессенджера для координации террористических групп внутри страны. Позже, в субботу, ФСБ опубликовала заявление о том, что украинская сторона оперативно извлекает из Telegram сведения военного характера и применяет их против российских сил.

Свинцов настаивает: администрация платформы должна начать предметный разговор с Роскомнадзором и ФСБ по вопросам борьбы с терроризмом. Если в ближайшие недели взаимодействие не наладится, у ФСБ появятся основания для обращения в суд с требованием признать организацию экстремистской.