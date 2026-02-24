Сайт Конференция
Global_Chronicles
16 ГБ памяти в Mac оказалось мало для игры Cronos: The New Dawn на Unreal Engine 5
На компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon возникли проблемы с производительностью в играх — даже 16 ГБ унифицированной памяти не хватает для стабильного FPS. В тестах Cronos: The New Dawn на чипе M4 частота кадров опускалась ниже 7 FPS.

Apple недавно подняла базовый объем памяти в Mac до 16 ГБ, и многие посчитали это победой. Но тесты новой игры Cronos: The New Dawn показывают: для современных проектов этого все еще мало. Автор YouTube-канала MrMacRight запустил хоррор на движке Unreal Engine 5 на разных Mac и зафиксировал серьезные проблемы.

Изображение - Wccftech

Даже на M4 с 16 ГБ унифицированной памяти игра выдает от силы 15 FPS на низких настройках с включенным масштабированием MetalFX. В отдельные моменты кадры падают ниже семи. Причина не столько в графике, сколько в оперативной памяти: буфер кадров заполняется, и система начинает сбрасывать данные на SSD. Помогает только перезапуск, но это временная мера.

M4 Pro с 24 ГБ справляется лучше, но и его приходится держать на минималках с масштабированием. Автор теста напоминает: Unreal Engine 5 тяжелый сам по себе, и на ПК с ним тоже бывают проблемы. Но вопрос в другом — если Apple хочет затащить геймеров на свою платформу, 16 ГБ уже не выглядят достаточным минимумом.


Проблема еще и в том, что Apple вряд ли станет наращивать память в угоду геймерам. По оценкам, четверть выручки от портативных Mac производителю должен принести бюджетный MacBook с 8 ГБ памяти, который выйдет ближе к концу года. Геймеры в Apple тут явно не в приоритете.

#игры #оперативная память #unreal engine 5 #mac #wccftech #m4 #apple silicon #cronos: the new dawn
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
