Режиссер Resident Evil 2 поддержал обращение Capcom к игрокам не распространять спойлеры по Resident Evil Requiem и заявил, что те, кто раскрывает сюжет, заслуживают «тысячи смертей».

Capcom на прошлой неделе попросила игроков не выкладывать в сеть видео и не раскрывать сюжетные детали Resident Evil Requiem. Компания зафиксировала случаи появления описаний важных поворотов сюжета на форумах и видеохостингах. На это обращение отреагировал Хидеки Камия (Hideki Kamiya) — создатель оригинальной Resident Evil, режиссер второй части и дизайнер «нулевой».

Изображение - videogameschronicle.com

Камия ретвитнул сообщение Capcom и поделился личной историей. Он вспомнил, как перед выходом Resident Evil 2 японский фотожурнал раскрыл неожиданную концовку игры. По его словам, это полностью испортило впечатление от игры.

«Ради собственного эгоистичного удовлетворения вы попираете чувства игроков, с нетерпением ожидающих игру, и создателей, которые вложили в ее разработку всю душу».

Он назвал распространение спойлеров «гнусным поступком, который разрушает счастье всех». В адрес распространителей прозвучали и откровенные проклятия:

«Ты заслуживаешь тысячи смертей. Пусть тебя проклянут и ты больше никогда не сможешь играть в игры».

Resident Evil Requiem выходит 27 февраля. Но физические копии уже появились в продаже на прошлой неделе, что и спровоцировало утечки. Сейчас Камия работает в собственной студии Clovers над новой Okami в сотрудничестве с Capcom.