Стало известно о появлении в сети подробных характеристик Vivo V70 FE. По данным инсайдера PassionateGeekz, смартфон получит аккумулятор 7000 мАч, 200-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией и защиту IP68/IP69.

Vivo недавно представила V70 и V70 Elite, но, похоже, на этом модели этой линейки не заканчиваются. Инсайдер под ником PassionateGeekz опубликовал подробности о модели V70 FE. По его данным, анонс может состояться 28 февраля, хотя дата пока предварительная.

Главная особенность V70 FE — основная камера на 200 мегапикселей с оптической стабилизацией. Дополняют ее 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 32-мегапиксельная фронталка для селфи. Смартфон пишет 4K-видео, в камере есть набор ИИ-функций: AI Travel Portrait, AI Retouch, AI Best Face и режим Film Photo.

Экран — 6,83-дюймовый AMOLED с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц. Корпуса выпустят в трех цветах: фиолетовом Muse Purple, синем Ocean Blue и серебристом Titanium Silver.

Внутри — процессор Dimensity 7360-Turbo по 4-нм техпроцессу. Варианты памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 8/512 ГБ.

Смартфон работает на OriginOS 6. Vivo обещает шесть лет обновлений системы и пять лет стабильной работы. Аккумулятор — 7000 мАч с технологией BlueVolt, зарядка FlashCharge на 90 Вт. Корпус защищен по стандартам IP68 и IP69 от пыли и воды. Есть двойные стереодинамики.

* все фото X PassionateGeekz