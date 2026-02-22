OpenAI планирует выпустить свою первую умную колонку на базе ChatGPT в начале 2027 года.

Стало известно, что OpenAI разрабатывает свое первое аппаратное устройство — умную колонку на базе ChatGPT. По данным The Information, компания наняла бывшего дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) для руководства проектом. В минувшем году OpenAI приобрела дизайнерскую фирму Айва io Products за 6,5 миллиарда долларов. Сейчас в аппаратном подразделении компании работают более 200 сотрудников.

Концепция, сгенерированная искусственным интеллектом - GizmoChina

Умная колонка получит встроенную камеру. Устройство сможет распознавать лица с помощью аутентификации, аналогичной Face ID, и идентифицировать объекты поблизости. Колонка также будет анализировать разговоры в окружающей обстановке и предлагать пользователю действия, соответствующие его целям. Например, новый гаджет может порекомендовать лечь спать пораньше, если у человека на следующий день важное событие.

Стоимость новинки составит от 200 до 300 долларов. Продажи должны начаться в начале будущего года.

При этом у пользователей могут возникать вопросы к конфиденциальности: постоянно включенные камера и микрофон могут создать проблемы с тем, как OpenAI хранит и обрабатывает пользовательские данные. Наблюдение через камеру в таких помещениях, как спальни или гостиные, возможно будет вызывать дискомфорт.

Компания работает и над другими продуктами, такими как умные очки и лампа, но их запуск ожидается не ранее 2028 года.