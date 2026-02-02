Tom's Hardware сообщает – в Китае создали охлаждающий раствор на основе соли тиоцианата аммония, способный понижать температуру на 30–50 градусов Цельсия практически мгновенно.

Китайские ученые представили альтернативу традиционным хладагентам, которая может изменить подход к охлаждению энергоемкого оборудования. Как пишет Tom's Hardware, новый метод использует простой физический принцип и обычную соль, чтобы достичь высокой эффективности и скорости охлаждения, что особенно актуально для современных центров обработки данных.

Система работает по аналогии с губкой. Вода выступает в роли основы, а соль тиоцианата аммония — в роли впитываемой жидкости. Когда на раствор повышают давление, соль «выжимается» и выделяет тепло. А при резком сбросе давления она так же быстро поглощает раствор обратно, забирая при этом тепло из окружающей среды. Этот процесс вызывает моментальное падение температуры.

В лабораторных условиях при комнатной температуре раствор охлаждался на 30°C. В более теплой среде перепад достигал 50°C. Теоретическая эффективность цикла, по оценкам ученых, приближается к 80%, что значительно выше показателей обычных хладагентов.

Основная цель применения — центры обработки данных, где на системы охлаждения сейчас приходится до 40% всего энергопотребления. Технология может снизить нагрузку, особенно для новых чипов искусственного интеллекта, которые выделяют все больше тепла. Также ее рассматривают для систем кондиционирования воздуха.

Раствор имеет и преимущества, и недостатки. К плюсам относят его неагрессивность к большинству обычных металлов, что упрощает создание системы. Однако соль требует осторожного обращения, так как может вызывать ожоги и раздражение. К тому же она гигроскопична — активно впитывает влагу из воздуха, что может со временем нарушить стабильность раствора. И главное: для создания давления в системе все равно потребуется электроэнергия.

Несмотря на это, в Китае разработку считают стратегически важным прорывом, который может повысить энергоэффективность и конкурентоспособность национальной индустрии ИИ.