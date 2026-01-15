Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
WCCFTech сообщает о риске подорожания моделей iPhone 18 с большим объемом памяти
Издание WCCFTech сообщает, что глобальный рост цен на память DRAM и NAND может привести к увеличению стоимости топовых моделей iPhone 18.

Apple славится жесткими переговорами с поставщиками, но в этот раз даже ее могучего влияния может не хватить. На фоне кризиса на рынке памяти компания сталкивается с серьезным ростом издержек.

Источники WCCFTech, включая инвесторов и аналитиков крупных банков, ожидают, что будущие флагманы подорожают. Причина — взлет стоимости модулей памяти. К примеру, цена на 12 ГБ LPDDR5X сейчас оценивается в $70 в, что в три раза выше, чем в начале 2025 года. Попытки Apple заключить долгосрочные контракты с Samsung и SK hynix на более выгодных условиях, судя по всему, не увенчались полным успехом.

При этом Apple не хочет отпугивать покупателей. Скорее всего, компания поднимет цены только на версии iPhone 18 с увеличенным объемом памяти — например, на модели с 512 ГБ и более. Базовые же комплектации с 256 ГБ могут сохранить стоимость на уровне iPhone 17. Это логично: доля DRAM в себестоимости смартфона сейчас достигает 20%, и экономить здесь сложно.

Дополнительным давлением стал переход на новый 2-нм чипсет A20, производство которого тоже обходится дороже. В итоге преимущество Apple в цепочке поставок, о котором говорят аналитики, в этой ситуации не срабатывает в полной мере.

Парадокс в том, что такая динамика может изменить спрос. Если цена вырастет на 50-100 долларов, самыми популярными могут стать именно базовые модели с 256 ГБ памяти. Для многих пользователей этого объема, который стал стандартом с iPhone 17, вполне достаточно. Так что Apple, возможно, не столько заработает на подорожании, сколько перераспределит продажи в пользу своих более доступных смартфонов.

#apple #nand #память #dram #цена #iphone 18 #wccftech
Источник: wccftech.com
