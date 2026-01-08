Пока выпуск PlayStation 6 откладывают из-за мирового дефицита памяти, Sony предлагает своим поклонникам купить новый разноцветный геймпад за $85. Стратегия простая: не можешь продать новую консоль – продай новую «одежду» для старой консоли.

Компания Sony вынуждена находить способы поддерживать интерес у геймеров, пока решает проблемы с выпуском следующего поколения консолей. Вместо анонса PlayStation 6 она представила яркие аксессуары для текущей PS5.

Как сообщает заместитель редактора ScreenRant Эван Мур (Evan Moore), новая линейка Hyperpop включает три варианта дизайна контроллеров DualSense и чехлов для корпуса консоли. Sony называет цвета «Режимами»: Techno, Remix и Rhythm — по сути, это красный, зеленый и синий с неоновым переходом. Цена высокая: контроллер стоит $84,99, а лимитированный чехол — $74,99.

Эта презентация совпала по времени с информацией о возможном переносе PlayStation 6. Причиной называют глобальную нехватку оперативной памяти, которая сейчас создает проблемы многим производителям электроники. Пока инженеры ищут решение, Sony, судя по всему, делает ставку на обновление текущей платформы.

Эван Мур отмечает, что подобные коллекции — очевидный шаг, чтобы поддерживать интерес к PS5, когда выход ее преемника откладывается. Официального заявления о переносе PS6 от Sony пока не было.