Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
MSI представляет 34-дюймовый игровой монитор с новой панелью Samsung QD-OLED5-го поколения
Компания MSI представила игровой монитор MPG 341CQR QD-OLED X36. Новинка использует панель Samsung QD-OLED пятого поколения, которая, как утверждает производитель, улучшает четкость текста и снижает цветовые искажения.

MSI продолжает гонку за ультраскоростными OLED-мониторами.

 

Модель MPG 341CQR QD-OLED X36 получила 34-дюймовый изогнутый экран с разрешением 3440x1440. Ряд характеристик: время отклика 0.03 мс и частота обновления 360 Гц. Для HDR-контента заявлена пиковая яркость в 1300 нит.

Но главное — внутри новая панель Samsung пятого поколения. Производитель утверждает, что она лишена одной из ключевых проблем предыдущих QD-OLED — неидеальной четкости текста. Все дело в новой схеме расположения субпикселей RGB Stripe. MSI также применила защитную пленку DarkArmor, которая, по их словам, повышает устойчивость к царапинам и усиливает глубину черного.

Для цветокоррекции и работы с контентом монитор покрывает 99% DCI-P3 и имеет заводскую калибровку. Отдельно стоит отметить функцию пользовательской кривой HDR, позволяющую тонко настраивать яркость.

Любопытная особенность — система MSI AI Care Sensor. Встроенный NPU-процессор следит, сидите вы перед экраном или нет, и автоматически затемняет его или будит. Он же подстраивает яркость и цветовую температуру под освещение в комнате.

Из разъемов есть DisplayPort 2.1a, два HDMI 2.1 и USB-C с мощной подачей питания в 98 Вт. Подставку, по словам MSI, переделали — она стала компактнее на 62%.

При этом компания пока не сообщает ни цену, ни точные сроки выхода новинки на рынок. Известно только, что ту же панель пятого поколения получит и флагманская серия MEG X True AI.

#samsung #msi #монитор #qd-oled #игровой #ces 2026
Источник: msi.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
5
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
5
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+
ABC News: Трамп потребовал отказа Венесуэлы от связей с КНР, РФ, Ираном и Кубой
1

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
98
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
11
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
10
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
11
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
8

Сейчас обсуждают

Александр Бот
00:03
"просто комфорта людей" там нет людей.
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
Андрей Иванов
23:49
не читал, но вопрос из заголовка не ясен, как можно украсть то, что находится на твоей территории... например, можно ли Великому Новгороду украсть троицкций раскоп у Швеции?
Действительно ли Венесуэла украла нефть у США в 2000-х годах
antej90
23:32
Симпатично выглядит. Уважение автору.
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Михаил Сидоров
23:14
Не верится, что за 1,5к какой то сервис/мастер возьмется что то там паять. И не известно сколько она еще проживет. Обычные карты майнеры жалели, чтобы сохранить товарный вид и продать потом. А из этог...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Китя.
22:27
Амд боты. Рабы мой. Приказываю работать больше дизлайков давай 300 или слабо.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Марк Картунов
22:13
в след году как раз хотел планшет купить. телефон от реалми, часы и наушники тоже, значит и планшет от них буду брать. главное чтобы у нас продавался
Huawei представила портативный роутер WiFi X в необычном X-образном форм-факторе
mahaleksmos
21:59
Топа топа топа... Главное проблема жадность. Там за обновление заплати и тд.... Думаю больше людей бежало бы за новой железкой. Зная что старинки. Получают минимальный улучшение ( лучше фпс, лучше раз...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Евгений Васютин
21:40
да? у вас есть подтверждения ваших слов? или просто "пук" в воздух?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Евгений Васютин
21:39
Я думал вставить этот момент, ведь для RTX 5090 сегодня столько эксклюзивов, что голова идет кругом. Но решил что текст читается "ухабисто" больше 2-х мыслей обычный человек в голове удержать не может...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
CoverLocker
21:37
Деревья более детальные на DLSS.
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter