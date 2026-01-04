Компания MSI представила игровой монитор MPG 341CQR QD-OLED X36. Новинка использует панель Samsung QD-OLED пятого поколения, которая, как утверждает производитель, улучшает четкость текста и снижает цветовые искажения.

MSI продолжает гонку за ультраскоростными OLED-мониторами.

Модель MPG 341CQR QD-OLED X36 получила 34-дюймовый изогнутый экран с разрешением 3440x1440. Ряд характеристик: время отклика 0.03 мс и частота обновления 360 Гц. Для HDR-контента заявлена пиковая яркость в 1300 нит.

Но главное — внутри новая панель Samsung пятого поколения. Производитель утверждает, что она лишена одной из ключевых проблем предыдущих QD-OLED — неидеальной четкости текста. Все дело в новой схеме расположения субпикселей RGB Stripe. MSI также применила защитную пленку DarkArmor, которая, по их словам, повышает устойчивость к царапинам и усиливает глубину черного.

Для цветокоррекции и работы с контентом монитор покрывает 99% DCI-P3 и имеет заводскую калибровку. Отдельно стоит отметить функцию пользовательской кривой HDR, позволяющую тонко настраивать яркость.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Любопытная особенность — система MSI AI Care Sensor. Встроенный NPU-процессор следит, сидите вы перед экраном или нет, и автоматически затемняет его или будит. Он же подстраивает яркость и цветовую температуру под освещение в комнате.

Из разъемов есть DisplayPort 2.1a, два HDMI 2.1 и USB-C с мощной подачей питания в 98 Вт. Подставку, по словам MSI, переделали — она стала компактнее на 62%.

При этом компания пока не сообщает ни цену, ни точные сроки выхода новинки на рынок. Известно только, что ту же панель пятого поколения получит и флагманская серия MEG X True AI.