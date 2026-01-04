Сайт Конференция
Global_Chronicles
Впервые найдена беззвездная планета-изгой размером с Сатурн в 10 000 световых лет от Земли
Ученые впервые с высокой точностью измерили массу и расстояние до планеты, которая не вращается вокруг какой-либо звезды.

Представьте себе планету без закатов и рассветов, вечно блуждающую в холодном межзвездном пространстве. Астрономы долго говорили, что такие миры должны существовать. Теперь у них есть прямое доказательство.

 

Это доказательство пришло благодаря удачному стечению обстоятельств — событию гравитационного микролинзирования. Когда невидимая планета-изгой прошла между Землей и далекой звездой, ее гравитация, как линза, ненадолго исказила и усилила свет звезды. Именно этот всплеск яркости и поймали телескопы.

Но здесь ученым повезло вдвойне. За событием одновременно следили и с Земли, и из космоса — с борта космической обсерватории Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA). Gaia смотрела на ту же точку, но с другой точки в пространстве. Эта разница в ракурсе разрешила главную проблему — она позволила напрямую рассчитать расстояние до загадочного объекта.

Два разных ракурса буквально разорвали так называемую вырожденность массы и расстояния — старую головоломку микролинзирования. Раньше по одному сигналу нельзя было точно сказать, маленький ли объект находится близко или большой — далеко. Теперь — стало можно. Цифры оказались следующими.

Линзирующий объект расположен примерно в 3000 парсеках от нас. Это чуть меньше 10 000 световых лет, в направлении центра Млечного Пути. Его масса составляет около 22% массы Юпитера, что эквивалентно 70 массам Земли. По сути, это почти Сатурн, только совершенно одинокий.

Это открытие важно не только самим фактом. Масса объекта попадает в так называемую «пустыню Эйнштейна» — теоретический разрыв между легкими планетами и тяжелыми коричневыми карликами. Теперь ясно: пустыня не совсем пуста. Такие планеты-изгои действительно есть.

«Наше открытие дает дополнительные доказательства, что галактика может быть полна блуждающих планет», — отмечает соавтор работы Субо Донг (Subo Dong) из Пекинского университета (Peking University). Анджей Удальский (Andrzej Udalski), астрофизик из Варшавского университета (University of Warsaw), добавляет, что теория предсказывает их даже больше, чем звезд в галактике.

Метод, однако, оставляет вопрос открытым. Мы не можем искать такие планеты целенаправленно — только ждать, когда они случайно выстроятся в линию с далекой звездой. Каждое обнаружение пока остается везением. Но одно теперь точно не теория: одинокие миры реальны, и один из них мы наконец-то нашли и взвесили.

#космос #астрономия #млечный путь #экзопланета #гравитационное линзирование #планета-изгой
Источник: space.com
