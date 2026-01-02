Издание Tech4Gamers сообщило о резком заявлении бывшего главы Blizzard Entertainment Майка Ибарры. Он рекомендует игрокам покупать PlayStation 5 Pro, а не дорогие портативные консоли, такие как GPD Win 5.

Мода на портативные игровые ПК набирает силу, но не все верят в их ценность. Один из ветеранов индустрии высказался предельно прямо.

Экс-президент Blizzard Майк Ибарра (Mike Ybarra) в одном из постов на X прокомментировал обзор портативной консоли GPD Win 5 от Digital Foundry. Он признал удобство мобильного гейминга, но назвал цену устройства в $1500 необоснованной. По его мнению, за эти деньги разумнее купить PlayStation 5 Pro за $750 и потратить оставшуюся сумму на игры.

Ибарра объяснил свою позицию. Традиционные консоли от Sony и Microsoft продаются по субсидированной цене — производители зарабатывают на играх и подписках. Это делает их более выгодным вложением для игрока. Дорогие портативные устройства, наоборот, имеют наценку за компактность и уникальность.

Еще один аргумент — долговечность. По словам Ибарры, консоли вроде PS5 Pro или Xbox Series X спокойно прослужат еще четыре года. Портативные же системы быстрее устаревают морально, несмотря на более высокий ценник.

Портативные консоли предлагают худшее соотношение цены и качества на рынке, по мнению Ибарры. Их главный козырь — практичность. Но если для вас на первом месте не она, а экономия, то выбор, по словам бывшего главы Blizzard, очевиден.