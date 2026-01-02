Global_Chronicles
Meta*, Qualcomm и AMD рассматривают Samsung Foundry как альтернативу для своих будущих продуктов
Ограничения поставок TSMC вынуждают производителей микросхем без собственных производственных мощностей искать альтернативы.

Ограниченные производственные мощности TSMC все чаще мешают компаниям без собственных фабрик вовремя выводить новые чипы на рынок. В результате такие заказчики начинают активнее рассматривать альтернативных подрядчиков.

Автор статьи на WCCFTech обращает внимание на растущие ограничения со стороны Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Компания остается ключевым игроком отрасли и обслуживает клиентов от мобильного сегмента до высокопроизводительных вычислений. Среди них Apple, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA и AMD. Такой поток заказов усиливает давление на фабрики и делает доступ к мощностям все более избирательным.

По данным корейских СМИ, менее приоритетные для TSMC производители микросхем без собственных заводов все чаще ищут альтернативы. В фокусе оказывается Samsung Foundry. Причина проста: скорость. Для многих компаний задержка с выпуском чипов означает прямые потери, а размещение заказов у перегруженного подрядчика превращается в риск.

В материале упоминается, что Meta* рассматривает Samsung Foundry для выпуска собственных ASIC-чипов MTIA, вероятно, с использованием техпроцесса SF2. Также обсуждается интерес со стороны Qualcomm и AMD. При этом речь идет не столько о смене технологического лидера, сколько о перераспределении заказов, которые TSMC физически не успевает принять.

Параллельно внимание привлекает и Intel Foundry, особенно ее процессы 18A и 14A. Американское происхождение компании выглядит дополнительным аргументом для заказчиков из США. В итоге рынок все отчетливее движется к диверсификации, где Samsung и Intel получают шанс укрепить позиции за счет перегруженности TSMC.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#amd #полупроводники #tsmc #qualcomm #meta #производство микросхем #samsung foundry
Источник: wccftech.com
