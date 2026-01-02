Ограничения поставок TSMC вынуждают производителей микросхем без собственных производственных мощностей искать альтернативы.

Ограниченные производственные мощности TSMC все чаще мешают компаниям без собственных фабрик вовремя выводить новые чипы на рынок. В результате такие заказчики начинают активнее рассматривать альтернативных подрядчиков.

Автор статьи на WCCFTech обращает внимание на растущие ограничения со стороны Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Компания остается ключевым игроком отрасли и обслуживает клиентов от мобильного сегмента до высокопроизводительных вычислений. Среди них Apple, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA и AMD. Такой поток заказов усиливает давление на фабрики и делает доступ к мощностям все более избирательным.

По данным корейских СМИ, менее приоритетные для TSMC производители микросхем без собственных заводов все чаще ищут альтернативы. В фокусе оказывается Samsung Foundry. Причина проста: скорость. Для многих компаний задержка с выпуском чипов означает прямые потери, а размещение заказов у перегруженного подрядчика превращается в риск.

В материале упоминается, что Meta* рассматривает Samsung Foundry для выпуска собственных ASIC-чипов MTIA, вероятно, с использованием техпроцесса SF2. Также обсуждается интерес со стороны Qualcomm и AMD. При этом речь идет не столько о смене технологического лидера, сколько о перераспределении заказов, которые TSMC физически не успевает принять.

Параллельно внимание привлекает и Intel Foundry, особенно ее процессы 18A и 14A. Американское происхождение компании выглядит дополнительным аргументом для заказчиков из США. В итоге рынок все отчетливее движется к диверсификации, где Samsung и Intel получают шанс укрепить позиции за счет перегруженности TSMC.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России