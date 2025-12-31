Власти Москвы согласовали проект самого высокого жилого комплекса в России и Европе. Компания «Страна Девелопмент» возведет две башни в районе «Москва-Сити», самая высокая из которых достигнет 384 метров.

Строительство развернется во 2-м Красногвардейском проезде, на территории планируемого района «Сити-2». Комплекс будет состоять из двух небоскребов в 83 и 96 надземных этажей. Общая площадь помещений превысит 280 тысяч квадратных метров. Внизу здания появится общий стилобат — многоуровневая основа для общественных пространств, офисов и магазинов.

Архитектурное бюро АПЕКС разработало дизайн с гладкими фасадами и сплошным остеклением. Вертикальные элементы на внешних стенах будут регулировать освещенность внутри. По задумке авторов, новые башни с их вытянутыми формами должны естественно вписаться в уже сложившийся силуэт делового центра.

Для самого девелопера этот проект станет работой нового уровня. Ранее компания сдала в Тюмени самый высокий жилой дом региона, но его высота — менее 100 метров. Московский комплекс будет почти в четыре раза выше.



