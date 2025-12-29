Global_Chronicles
Корейские учёные разработали останавливающий сильное кровотечение за секунду спрей-порошок
Корейские ученые разработали уникальное гемостатическое средство в форме спрея. При контакте с кровью порошок за одну секунду останавливает даже сильное кровотечение.

Издание Phys.org на страницах своего же проекта MedicalXpress разместило статью о новой медицинской разработке. Корейские ученые создали спрей-порошок, способный за секунду остановить сильное кровотечение. Эта технология может оказаться крайне полезной в самых разных ситуациях — от военных конфликтов до чрезвычайных происшествий в мирное время.

Ученые из Корейского института передовых наук и технологий (KAIST) во главе с профессорами Стивом Парком (Steve Park) и Санёном Джоном (Sangyong Jon) создали материал под названием AGCL. Его ключевая особенность — скорость. При распылении на рану порошок вступает в реакцию с ионами кальция в крови и за секунду образует плотный гидрогелевый барьер.

В основе действия порошка лежит комбинация природных компонентов, каждый из которых выполняет свою задачу. Альгинат и геллановая камедь, контактируя с кровью, практически мгновенно превращаются в гель, создавая первоначальную механическую закупорку. Другой компонент, хитозан, активно связывается с элементами крови, усиливая естественный процесс её свёртывания. Такой двойной механизм — физический и биохимический — обеспечивает высокую надёжность. Созданный барьер не только выдерживает значительное давление, но и обладает огромной впитывающей способностью, удерживая массу жидкости, в семь раз превышающую его собственный вес.

Существующие средства вроде гемостатических пластырей часто не справляются с глубокими или сложными ранами. Новый спрей лишен этого недостатка — его можно нанести на рану любой формы. При этом он стабилен. Порошок сохраняет все свойства два года даже при комнатной температуре и высокой влажности, что критически важно для хранения в аптечках скорой помощи, военных медпунктах или в районах стихийных бедствий.

Испытания на животных показали не только эффективность остановки крови, но и хорошую биосовместимость. Материал не токсичен, обладает антибактериальным эффектом и даже способствует последующему заживлению тканей.

Интересно, что в исследовании участвовал майор армии, кандидат наук Кюсун Пак (Kyeusun Park). Он прямо заявил, что работал над проектом с миссией — спасти как можно больше солдат. Но потенциал технологии явно выходит за рамки армейского применения. Такой спрей может стать незаменимым в машинах скорой помощи, в отдаленных населенных пунктах, или в запасах медикаментов на случай каких-либо катастроф.

#медицина #корея #kaist #phys.org #кровотечение #medicalxpress #гемостаз #экстренная помощь
Источник: medicalxpress.com
