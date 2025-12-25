Северная Корея впервые продемонстрировала фотографии строящейся атомной подводной лодки с управляемыми ракетами. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал субмарину водоизмещением 8700 тонн решающим шагом для сдерживания войны.

Официальные СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии, которые должны продемонстрировать миру новый уровень военно-морских амбиций страны. Речь идет о первой атомной подводной лодке.

Ким Чен Ын лично провел инспекцию объекта. Он заявил, что эта подлодка — эпохальный сдвиг в способности Пхеньяна сдерживать противника. По его словам, флот будет получать все больше новых кораблей с наступательным вооружением. При этом северокорейский лидер раскритиковал аналогичные планы Южной Кореи, назвав их угрозой и нарушением суверенитета. Он пообещал беспощадный ответ на любую военную провокацию.

Не преминула опубликовать пост об этом событии и таблоид BILD, который опубликовал пост в своем Телеграм-канале . Немецкий BILD не смог не отреагировать в негативном стиле заявив: «Однако эксперты сомневаются, что она настоящая» и «…опубликованные кадры вызвали вопросы у специалистов.

В частности, корпус подлодки выглядит непривычно гладким, без видимых швов от сварки, а форма носовой части показалась экспертам странной. В профильных сообществах военные аналитики предполагают, что продемонстрированное судно — это далекий от готовности к эксплуатации макет».

Но даже такая демонстрация имеет последствия. Андрей Ланьков, специалист по КНДР, поясняет: сам факт работы Пхеньяна над АПЛ подталкивает Сеул ускорить собственную программу. Южнокорейские атомные субмарины, если их построят, будут охотиться именно на северокорейские. В итоге запускается новая локальная гонка вооружений.

Южная Корея уже заручилась принципиальным согласием США на создание таких лодок. Президент Ли Чжэ Мён настаивает, что строить их нужно внутри страны — и ради безопасности, и для экономики. Он уверяет, что Сеул не нарушит режим нераспространения, так как получит специальное двустороннее соглашение с Вашингтоном на поставку низкообогащённого уранового топлива для реакторов субмарин.



