Британский стартап SPhotonix объявил о готовности своей технологии «кристаллов памяти» к практическому внедрению. Устройство на основе стекла, по утверждениям компании, способно хранить 360 терабайт данных на одном диске на протяжении 13,8 миллиардов лет.

Идея хранить цифровую информацию в стекле переходит из разряда лабораторных чудес в сферу коммерческих пилотных проектов. Один из стартапов заявил о конкретных сроках.

Компания SPhotonix, основанная на исследованиях Саутгемптонского университета, сообщила о прогрессе в своей технологии 5D Memory Crystal. Суть в следующем: фемтосекундный лазер записывает данные в кварцевое стекло, создавая наноструктуры. Каждая такая структура описывается пятью параметрами — ее положением в трехмерном пространстве, ориентацией и силой светового отклика (интенсивностью). Именно это и называют «пятью измерениями». Считывают информацию, подсвечивая диск поляризованным светом и анализируя, как меняются эти параметры.

Цифры звучат фантастически. Один 5-дюймовый диск, по словам стартапа, вмещает до 360 ТБ. Срок хранения оценивают в 13,8 миллиардов лет — примерно возраст Вселенной. Главное условие: отсутствие физического разрушения. Носитель не требует энергии для сохранения данных, он полностью пассивен.

Но есть нюанс, и довольно существенный. Скорости работы прототипов пока низкие. Запись — около 4 МБ/с, чтение — примерно 30 МБ/с. Для сравнения, даже старый жесткий диск работает в десятки раз быстрее. SPhotonix признает это и представляет план развития: через три-четыре года они намерены выйти на 500 МБ/с. Задача — перейти от доказательства правомерности концепции к конкурентоспособной производительности.

Стартап уже привлек $4,5 миллиона инвестиций. Планы амбициозные: через 18 месяцев начать испытания, а в течение двух лет запустить пилотные системы в дата-центрах. Ориентируются на рынок «холодного» архивирования, где доступ к данным можно ждать десятки секунд. Приблизительная стоимость оборудования — 30 тысяч долларов за устройство записи и 6 тысяч за считыватель.

SPhotonix — не единственный игрок в этой области. Microsoft экспериментирует со стеклом в рамках Project Silica, другие компании пробуют керамику. Британский стартап делает ставку на другую стратегию: они не хотят строить сервис хранения с нуля. Вместо этого компания планирует лицензировать свои носители и технологию считывания уже существующим операторам дата-центров.