Компания Xiaomi сообщила, что ее инвестиции в технологии искусственного интеллекта окупились быстрее, чем ожидалось.

Вложить миллиарды в будущие технологии — это одно. А получить от них реальную прибыль — уже совсем другое. Китайской Xiaomi, судя по всему, удалось и то, и другое, причем быстрее, чем она сама предполагала.

Финансовые результаты компании за третий квартал 2025 года показали неожиданный рывок. Выручка от нового сегмента, который включает интеллектуальные электромобили, проекты в области ИИ и другие инновации, составила 29 миллиардов юаней. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Но главное — это направление впервые за свою историю завершило квартал с прибылью. Руководство Xiaomi признало, что отдача от вложений в ИИ «значительно превзошла ожидания».

Стратегия компании изменилась. Раньше Xiaomi инвестировала в общие технологии искусственного интеллекта, а теперь основное внимание уделяет так называемому «воплощенному ИИ» (embodied AI). Если проще, это интеграция умных моделей в физические устройства — в те же электромобили или роботов. В апреле Xiaomi представила свою базовую модель MiMo, а затем выложила в открытый доступ ее «воплощенную» версию, которая, по заявлению компании, показывает высокие результаты в задачах для беспилотников и робототехники.

Для усиления команды Xiaomi даже переманила ключевого специалиста из конкурирующей компании DeepSeek. Ло Фули (Luo Fuli), который участвовал в создании известной модели V2, теперь возглавит разработку MiMo.

Однако за оптимистичными цифрами скрываются серьезные риски. Стоимость акций Xiaomi за полгода упала больше чем на 20%. Компания открыто заявляет, что следующий, 2026 год, будет трудным. Основные проблемы — стремительный рост цен на микросхемы памяти из-за ажиотажного спроса на оборудование для ИИ и жесткая ценовая конкуренция на перенасыщенном китайском рынке электромобилей и смартфонов. К этому добавляются слабые потребительские настроения внутри страны. Xiaomi придется искать баланс между дорогостоящими инновациями и жестким контролем затрат.