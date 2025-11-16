Сборщикам ПК и геймерам придется раскошелиться — волна подорожаний дойдет до розницы всего за несколько месяцев

Рынок компьютерной памяти столкнулся с резким подорожанием. Крупнейшие производители переориентируют производства на более выгодные заказы, создавая дефицит стандартных компонентов. По данным Reuters, Samsung подняла стоимость модуля DDR5 объемом 32 ГБ для корпоративных клиентов до 239 долларов. Это наполовину выше цен прошлого месяца.

Основная причина — бум на технологии искусственного интеллекта. Крупные IT-корпорации активно скупают специализированную память HBM для серверов. Производители вроде Samsung направляют свободные мощности на эти выгодные заказы, оставляя обычные чипы DDR5 и DDR4 в дефиците.

В итоге волна подорожаний неминуемо дойдет и до рядовых покупателей. Уже сейчас сборщики ПК и геймеры, планирующие апгрейд, сталкиваются с нестабильными ценами. Один из самых простых и относительно недорогих способов улучшить компьютер — добавить оперативной памяти — вскоре может стать заметно дороже.

Ситуацию усугубляет то, что контракты на поставку памяти часто заключаются на годы. Даже если производители захотят увеличить выпуск потребительских чипов, быстро это сделать не получится. Пока что ни Micron, ни SK Hynix не прокомментировали возможное повышение своих цен.