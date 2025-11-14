Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Рост цен на ремонт увеличил спрос на каско в России
Владельцы китайских автомобилей в России все чаще продлевают полисы каско. Главная причина — резкий рост цен на ремонт.

Российские автовладельцы все чаще выбирают полис каско как защиту от растущих цен на ремонт. Особенно эта тенденция заметна среди тех, кто купил китайские автомобили.

Доля продленных полисов каско для китайских машин стабильно растет — на 4 процентных пункта ежегодно. Такие цифры приводит компания АВТОДОМ. Причины просты и понятны: услуги по ремонту серьезно подорожали.

Цены на кузовной ремонт выросли более чем на 52%. Замена стекол стала дороже почти в два раза. Даже стандартный ремонт двигателя на популярных китайских моделях теперь начинается от 80 тысяч рублей.

На этом фоне страховка выглядит разумной инвестицией. Например, полис каско для Haval Jolion обходится в среднем в ₽65000. Статистика ЦБ подтверждает тренд: количество оформленных договоров каско увеличилось на 5%.

Правда, каждый пятый автовладелец все же отказывается от продления страховки после выплаты кредита. Эксперты считают это ошибкой — ОСАГО не покрывает ущерб собственного автомобиля и не защищает от погодных повреждений. Качество страховых услуг при этом растет. Жалоб стало почти в два раза меньше, а недовольство ремонтом по страховке не превышает 1% случаев.

#автомобили #ремонт #страхование #китайские машины #каско
Источник: speedme.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
11
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
7
Street Fighter 6 официально больше не поддерживается на Windows 10
+
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
В сеть слили свежие кадры со съёмок сериала «Гарри Поттер» (Harry Potter)
1
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
1
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
5
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
1
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
Reuters: Дональд Трамп возобновил работу федерального правительства США
+
В Испании ученые нашли причину тревожности в миндалевидном теле мозга и научились ее устранять
+

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
103
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
14
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
21
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
72
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
16
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3

Сейчас обсуждают

matocob
00:05
Кому нужны эти вёдра с гайками?
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
matocob
00:04
Ага, при этом ближний IDE оказывается перекры. Нормально влазит, да.
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
PanzerK
23:59
Торгаши ушли на Озоны и прочие Вайлдберизы... а в трубу вылетели те кто в этих магазинах на них работал - сотрудники торгового зала, кладовщики и прочие... А так да... капитализм... счастье...
Половина закрытий торговых точек в ТЦ России пришлась на магазины одежды и обуви
Boo59
23:58
Макс Пейн же
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
Алексей Рукин
23:57
А чем он отличается принципиально от того же 991EX?
Casio представила научный калькулятор fx-9910CW ClassWiz с функцией электронных таблиц
PanzerK
23:53
Радуйтесь что хоть не встройка с буфером в оперативе )))
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
vadimus777
23:39
Искусственный дефицит.
NVIDIA и AMD в начале 2026 года могут поднять цены на видеокарты из-за роста стоимости памяти
dimkahon
23:22
Плин, чего они на колбасных обрезках экономят?
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
Сергей Анатолич
23:12
Не вторичности, а двадцатеричности, их уже больше двадцати вышло!🤣
Call of Duty Black Ops 7 стартовала со «смешанными» пользовательскими оценками в Steam
Evgeny Chezarin
22:50
Не обращайте внимания на местного, нелокального хохлобандеру (ответа от него не ждите). Его статьи - высер за высером, на который слетаются уже местные мухи (Bernigan ака вульва/вульвич/пациент пнд) п...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter