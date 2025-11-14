Владельцы китайских автомобилей в России все чаще продлевают полисы каско. Главная причина — резкий рост цен на ремонт.

Российские автовладельцы все чаще выбирают полис каско как защиту от растущих цен на ремонт. Особенно эта тенденция заметна среди тех, кто купил китайские автомобили.

Доля продленных полисов каско для китайских машин стабильно растет — на 4 процентных пункта ежегодно. Такие цифры приводит компания АВТОДОМ. Причины просты и понятны: услуги по ремонту серьезно подорожали.

Цены на кузовной ремонт выросли более чем на 52%. Замена стекол стала дороже почти в два раза. Даже стандартный ремонт двигателя на популярных китайских моделях теперь начинается от 80 тысяч рублей.

На этом фоне страховка выглядит разумной инвестицией. Например, полис каско для Haval Jolion обходится в среднем в ₽65000. Статистика ЦБ подтверждает тренд: количество оформленных договоров каско увеличилось на 5%.

Правда, каждый пятый автовладелец все же отказывается от продления страховки после выплаты кредита. Эксперты считают это ошибкой — ОСАГО не покрывает ущерб собственного автомобиля и не защищает от погодных повреждений. Качество страховых услуг при этом растет. Жалоб стало почти в два раза меньше, а недовольство ремонтом по страховке не превышает 1% случаев.