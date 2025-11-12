Китайская корпорация «Сюань Юань» построит в Амурской области специальную канатную систему для перевозки угля. Закрытая магистраль соединит российские месторождения с Китаем и будет работать на возобновляемой энергии.

Уголь из Приамурья в Китай предложили доставлять новым способом. Он пойдет по специальной канатной системе.

Проект инициировала китайская корпорация «Сюань Юань». Канатную систему построят на основе высокопрочных стальных тросов. По ним запустят закрытую транспортную линию с автоматическими модулями. Конструкция монорельсовых модулей должна быть полностью герметична. Это исключит вероятность выброса угольной пыли при перевозке и позволит работать в любую погоду. Энергию для работы магистрали будут получать от солнечных панелей и ветрогенераторов. Такой подход, по замыслу инвесторов, оптимизирует поставки угля и снизит нагрузку на существующие дороги и пограничные переходы.

Параллельно китайская компания рассматривает возможность создания в регионе промышленного парка. На его площадках могут наладить выпуск интеллектуальных лифтов, солнечных электростанций и медицинского оборудования.

Общий объем инвестиций в два этих проекта превысит 10 миллиардов рублей. Для Амурской области это часть общей тенденции — регион стабильно привлекает крупные инвестиции и лидирует по этому показателю на Дальнем Востоке.