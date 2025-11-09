Столица Ирана оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Десятимиллионный город может остаться без воды уже через две недели.
По данным BILD, главный источник воды для Тегерана — водохранилище Амир-Кабир — заполнен всего на 8%. Ответственный за водоснабжение Бехзад Парса предупредил: этих запасов хватит максимум на две недели.
Президент Ирана выступил с тревожным заявлением. Масуд Пезешкиан прямо сказал: если до конца ноября не пойдут дожди, придется вводить нормирование. А если осадков не будет и после — начинать эвакуацию.
Тегеран потребляет 3 миллиона кубометров воды в день. Уже сейчас в некоторых районах периодически отключают водоснабжение. Летом такие отключения тоже случались. Эксперты центра CMEG считают: проблема гораздо глубже. Кризис охватывает не только водохранилища, но и подземные источники. Власти не инвестируют в инфраструктуру, поэтому ситуация будет ухудшаться. При этом аналитики напоминают: экологические проблемы уже становились причиной протестов в Иране. Нехватка воды может вызвать новую волну недовольства.
Ситуация действительно серьезная. Десять миллионов человек — это больше, чем население многих европейских столиц. Эвакуировать такой мегаполис будет чрезвычайно сложно.