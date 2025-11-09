Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Немецкое издание BILD сообщило о возможной эвакуации всех жителей Тегерана из-за нехватки воды
Немецкое издание BILD сообщило о катастрофической нехватке воды в Тегеране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что если до конца ноября не пройдут дожди, власти могут начать эвакуацию города.

Столица Ирана оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Десятимиллионный город может остаться без воды уже через две недели.

По данным BILD, главный источник воды для Тегерана — водохранилище Амир-Кабир — заполнен всего на 8%. Ответственный за водоснабжение Бехзад Парса предупредил: этих запасов хватит максимум на две недели.

Президент Ирана выступил с тревожным заявлением. Масуд Пезешкиан прямо сказал: если до конца ноября не пойдут дожди, придется вводить нормирование. А если осадков не будет и после — начинать эвакуацию.

Тегеран потребляет 3 миллиона кубометров воды в день. Уже сейчас в некоторых районах периодически отключают водоснабжение. Летом такие отключения тоже случались. Эксперты центра CMEG считают: проблема гораздо глубже. Кризис охватывает не только водохранилища, но и подземные источники. Власти не инвестируют в инфраструктуру, поэтому ситуация будет ухудшаться. При этом аналитики напоминают: экологические проблемы уже становились причиной протестов в Иране. Нехватка воды может вызвать новую волну недовольства.

Ситуация действительно серьезная. Десять миллионов человек — это больше, чем население многих европейских столиц. Эвакуировать такой мегаполис будет чрезвычайно сложно.

#иран #засуха #тегеран #нехватка воды
