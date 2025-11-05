Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
В серной пещере в кромешной тьме нашли паутину размером с теннисный корт с 111 тысячами пауками
В пещере на границе Греции и Албании обнаружили гигантскую паутину площадью 106 квадратных метров. Колония насчитывает более 111 тысяч пауков двух видов, сосуществующих в уникальных условиях.

Глубоко в пещере, где царит вечная темнота, а воздух насыщен сероводородом, раскинулась гигантская многослойная структура из паутины. 

Серная пещера между Грецией и Албанией скрывала нечто невероятное: паутина покрывает стену узкого прохода на 106 квадратных метров — примерно как теннисный корт. Но это не единое полотно, а скорее лоскутное одеяло из тысяч отдельных воронкообразных сетей.

Чешские спелеологи первыми наткнулись на это зрелище в 2022 году. Два года спустя ученые смогли подробно изучить колонию. Иштван Урак, руководитель исследования, до сих пор под впечатлением: «Мир природы все еще таит в себе бесчисленные сюрпризы».

Анализ ДНК и изучение колонии показал, что здесь живут два распространенных вида: 69 000 особей Tegenaria domestica (домашний воронковый ткач) и 42 000 Prinerigone vagans. Примечательно вот что: в обычных условиях эти виды существуют порознь и даже конкурируют. Более того, воронковые ткачи обычно охотятся на своих соседей по пещере. Но здесь сложилась уникальная экосистема.

Вечная темнота сыграла свою роль — у пауков практически атрофировалось зрение. Им пришлось переключиться на другую добычу: некусающих мошек, которые питаются бактериальными плёнками на стенах пещеры.

Сера пронизывает всё в этой экосистеме. Ручей с сероводородом питает бактерии, те — мошек, а мошек едят пауки. У обитателей пещеры даже микробиом кишечника изменился — стал менее разнообразным из-за специфической диеты. Генетически они уже отличаются от сородичей, живущих снаружи.

Теперь ученые думают о сохранении этой хрупкой экосистемы. Такая находка показывает, насколько природа может удивлять там, где мы меньше всего этого ожидаем.

#открытие #биология #пещера #пауки
Источник: metro.co.uk
3
Показать комментарии (3)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

