Согласно данным Bloomberg, иностранные инвесторы начали массово выводить средства из американских активов. За неделю отток капитала составил $6,5 млрд.

Согласно последним данным Bloomberg, международные инвесторы демонстрируют растущую осторожность в отношении американских активов после введения новых торговых пошлин администрацией Трампа. Так, зарубежные фонды, инвестирующие в США, зафиксировали отток средств в размере $6,5 млрд за неделю - второй по величине показатель с 2020 года.

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Парадоксально, но внутренний спрос на казначейские облигации остаётся высоким - приток составил $18,8 млрд. Однако иностранные вкладчики явно нервничают. Их беспокойство вызвано не только новыми тарифами на импорт из 211 стран, но и потенциальными последствиями для статуса доллара как мировой резервной валюты.

Отдельные участники рынка уже столкнулись с существенными потерями. Источники Bloomberg сообщают, что один из трейдеров Tudor Investment Corp. потерял около $140 млн в апреле из-за повышенной волатильности, вызванной торговыми конфликтами.

Аналитики отмечают необычное поведение рынков: резкие ценовые скачки на новостной фон при одновременном снижении ликвидности. "Когда крупные игроки видят риски, рынок начинает вести себя нелогично", - поясняет эксперт Manulife Investment Management.

Экономисты разделились в оценках перспектив. Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по вероятности рецессии в США, тогда как глава BlackRock Ларри Финк открыто говорит о признаках замедления экономики. При этом администрация Трампа продолжает настаивать, что протекционистские меры укрепят американскую промышленность.

Пока эксперты спорят о долгосрочных последствиях, инвесторы уже начали перераспределять активы, рассматривая альтернативные рынки и защитные инструменты. Особый интерес проявляется к азиатским активам и драгоценным металлам.