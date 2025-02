Игра Tides of Annihilation, представленная на Gamescom 2024, предлагает уникальный взгляд на фэнтезийный Лондон. Главная героиня Гвендолин отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть свое наследие.

На выставке Gamescom 2024 студия Eclipse Glow Games анонсировала свою новую игру Tides of Annihilation. Этот проект, который долгое время находился под эмбарго, теперь стал доступен для обсуждения, и многие игроки с нетерпением ждут его выхода.

Tides of Annihilation предлагает игрокам исследовать постапокалиптический Лондон, где фэнтезийные элементы переплетаются с мифами о короле Артуре. Главная героиня, Гвендолин, оказывается в центре событий, пытаясь восстановить свое наследие. Она получает возможность призывать рыцарей Круглого стола, что добавляет интереса к боевой системе. Бои выглядят быстрыми и напряженными, а разработчики обещают, что навыки персонажа будут настраиваемыми.

В игре присутствуют элементы, заимствованные у Monster Hunter и Shadow of the Colossus, включая гигантских боссов. Гвендолин сможет взбираться на них и исследовать. Уровни в Tides of Annihilation организованы в духе Metroidvania, что подразумевает наличие взаимосвязанных локаций и ярлыков для быстрого перемещения. Лондон в игре также имеет свою значимость, каждая достопримечательность становится важной частью повествования.

На момент Gamescom 2024 в команде работало около 100 разработчиков, но планируется увеличение до 130 к концу года. Опыт сотрудников охватывает проекты от Sega до Gameloft, что внушает уверенность в высоком качестве игры.