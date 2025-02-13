На выставке Gamescom 2024 студия Eclipse Glow Games анонсировала свою новую игру Tides of Annihilation. Этот проект, который долгое время находился под эмбарго, теперь стал доступен для обсуждения, и многие игроки с нетерпением ждут его выхода.
Tides of Annihilation предлагает игрокам исследовать постапокалиптический Лондон, где фэнтезийные элементы переплетаются с мифами о короле Артуре. Главная героиня, Гвендолин, оказывается в центре событий, пытаясь восстановить свое наследие. Она получает возможность призывать рыцарей Круглого стола, что добавляет интереса к боевой системе. Бои выглядят быстрыми и напряженными, а разработчики обещают, что навыки персонажа будут настраиваемыми.
В игре присутствуют элементы, заимствованные у Monster Hunter и Shadow of the Colossus, включая гигантских боссов. Гвендолин сможет взбираться на них и исследовать. Уровни в Tides of Annihilation организованы в духе Metroidvania, что подразумевает наличие взаимосвязанных локаций и ярлыков для быстрого перемещения. Лондон в игре также имеет свою значимость, каждая достопримечательность становится важной частью повествования.
На момент Gamescom 2024 в команде работало около 100 разработчиков, но планируется увеличение до 130 к концу года. Опыт сотрудников охватывает проекты от Sega до Gameloft, что внушает уверенность в высоком качестве игры.