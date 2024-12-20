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Согласно исследованию игры с открытым миром способствуют улучшению психического здоровья
Новое исследование показывает, что игры с открытым миром могут существенно улучшить психическое благополучие игроков. Геймеры чувствуют себя более расслабленными и способны лучше справляться со стрессом благодаря свободе взаимодействия с игровым пространством.

В последние годы видеоигры стали объектом многочисленных исследований, и результаты этих работ часто противоречивы. Однако новое исследование, проведенное учеными из Великобритании и Австрии, фокусируется на играх с открытым миром и их влиянии на психическое здоровье. Эти игры, такие как Minecraft, Elder Scrolls 5: Skyrim, Assassin's Creed: Valhalla, Elden Ring, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2 или Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, предлагают геймерам возможность свободно исследовать обширные и детализированные миры. В отличие от линейных игр, где действия строго регламентированы, в играх с открытым миром пользователи могут действовать в своем темпе.

Исследователи утверждают, что именно эта свобода позволяет игрокам ощутить расслабление и эскапизм. Они отмечают, что предыдущие исследования показали, что казуальные игры могут снижать уровень стресса и улучшать настроение. Игры с открытым миром, по сути, дают аналогичный опыт, но с более глубоким вовлечением в игровой процесс.

Для изучения влияния таких игр на психическое здоровье ученые использовали смешанный метод: сочетали количественные и качественные данные. Качественные исследования включали углубленные интервью с геймерами, которые рассказали о том, как игры помогают им отключаться от реальных проблем. Этот "когнитивный эскапизм" позволяет временно забыть о стрессе, что, в свою очередь, улучшает общее состояние.

Количественные данные подтвердили, что игры с открытым миром способствуют расслаблению. Участники исследования отметили, что они чувствуют себя более свободными и менее напряженными, когда могут ставить собственные цели и исследовать мир без давления. Это отличается от соревновательных игр, таких как Fortnite, где геймеры сталкиваются с постоянным напряжением и необходимостью быстро достигать результатов.

Исследование также подчеркивает, что открытые миры удовлетворяют основные психологические потребности, такие как автономия и компетентность. Игроки могут самостоятельно принимать решения, что приводит к повышению чувства контроля и удовлетворенности. Это создает более глубокую связь с игровым процессом и способствует эмоциональному благополучию.

Тем не менее, исследователи признают, что их работа имеет свои ограничения. Основным из них является зависимость от самоотчетов участников, что может влиять на точность данных. Однако они выражают надежду, что будущие исследования смогут включить физиологические показатели для более глубокого анализа влияния игр на психическое здоровье.

Ученые подчеркивают, что игры с открытым миром могут стать ценным инструментом для управления стрессом и тревогой. Это делает их экономически эффективным и доступным методом улучшения психического здоровья. Разработчикам игр стоит подумать о внедрении функций, способствующих расслаблению и эскапизму, что может помочь игрокам в борьбе с тревожностью и депрессией.

В условиях растущей тревожности среди молодежи и подростков, результаты этого исследования становятся особенно актуальными. Игры с открытым миром могут предложить альтернативу традиционным формам развлечений, которые иногда способствуют ухудшению психического состояния. Ученые призывают к дальнейшему изучению роли открытых миров в жизни людей, чтобы понять, как они могут помочь в поддержании психического здоровья.

#видеоигры #геймеры #открытый мир #стресс #психическое здоровье
Источник: jmir.org
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Согласно исследованию игры с открытым миром способствуют улучшению психического здоровья
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