В Diablo 4 готовится масштабное обновление 2.0, которое значительно изменит игровой процесс, добавив новые уровни сложности и рунные слова. Это обновление, наряду с первым дополнением Vessel of Hated, обещает сделать игру более увлекательной и разнообразной.

С момента выхода Diablo 4 игра привлекла внимание поклонников серии, но разработчики Blizzard понимают, что для поддержания интереса необходимо постоянно вносить изменения и улучшения. В этом контексте анонсированное обновление 2.0, которое выйдет в следующем сезоне, обещает не только освежить игровой процесс, но и вернуть некоторые элементы, которые сделали предыдущие части франшизы такими любимыми. Это обновление, в сочетании с первым крупным дополнением Vessel of Hated, призвано сделать игру более динамичной и увлекательной.

Обновление 2.0 для Diablo 4 включает в себя множество изменений, которые сделают игру более похожей на её предшественников — Diablo 2 и Diablo 3. Одним из наиболее ожидаемых нововведений станет возвращение рунных слов, которые позволят игрокам комбинировать руны для создания мощных эффектов. Это изменение не только добавит глубину в систему прокачки персонажей, но и позволит игрокам экспериментировать с различными комбинациями для достижения максимальной эффективности.

Кроме того, система уровней сложности претерпит значительные изменения. Вместо традиционных уровней, привязанных к миру, теперь игроки смогут выбирать уровень сложности, который будет соответствовать их игровому стилю. В игре появится четыре уровня сложности для прокачки: Normal, Hard, Expert и Penitent. После достижения 60-го уровня игроки смогут разблокировать ещё четыре уровня сложности, включая Torment I-IV. Это позволит игрокам получить больше вызовов и, соответственно, более ценные награды.

Также стоит отметить, что максимальный уровень персонажа будет снижен с 100 до 60. Это решение обусловлено стремлением сделать игру более доступной для новых игроков и упростить процесс прокачки. Вместо очков Paragon, которые ранее можно было зарабатывать после достижения 50-го уровня, теперь игроки будут получать новые очки навыков до 60-го уровня, а затем очки Paragon будут начисляться на всю учетную запись. Это позволяет избежать путаницы и делает систему более интуитивно понятной.

Изменения касаются и предметов. Blizzard решила убрать священные предметы, оставив только легендарные и родовые. Родовые предметы будут выпадать на более высоких уровнях сложности и всегда будут иметь уникальные характеристики, что добавит элемент стратегии в сборку персонажа. Это изменение направлено на упрощение системы и улучшение баланса игры.

Обновление 2.0 также включает переработку системы Питта и Глифов, которая сделает их более похожими на аналогичные механики из Diablo 3. Питт теперь будет служить местом для улучшения глифов, которые станут более мощными и смогут эволюционировать в легендарные глифы. Это изменение позволит игрокам получать более сильные способности и даст возможность экспериментировать с различными стилями игры.

Кроме того, в игру вернутся рунные слова, которые позволят игрокам вставлять руны в предметы для создания уникальных эффектов. Комбинируя руны ритуала и руны призыва, игроки смогут активировать новые способности, что добавит еще больше возможностей для индивидуализации персонажа. Например, игроки смогут получать бонусы, такие как снижение урона или увеличение силы навыков, что сделает бой более тактическим.

Каждый класс также получит новые навыки и пассивные способности, что позволит игрокам еще больше адаптировать свои персонажи под свой стиль игры. Варвар, например, сможет использовать новый навык «Might Throw», который позволит ему метать оружие в врагов, а Разбойник получит «Dance of Knives», позволяющий атаковать нескольких противников одновременно.

Наконец, обновление 2.0 принесет множество улучшений, включая новые вкладки инвентаря, что поможет игрокам лучше организовывать свои предметы и упростит процесс управления инвентарем. Эти изменения, в сочетании с новыми механиками и улучшениями, делают Diablo 4 более привлекательной и многогранной игрой, способной удерживать интерес как новых, так и опытных игроков.

В этом сообщении в блоге подробно описываются все эти изменения, и Blizzard подтверждает, что игроки на ПК смогут опробовать их все в новом PTR, который должен начаться на этой неделе.