Китайская академия наук и Alibaba Cloud презентовали первую в мире профессиональную модель Луны, которая точно определяет возраст ударных кратеров. Эта технология уже демонстрирует точность свыше 80%, открывая новые горизонты для исследований.

Сегодня на выставке Digital Expo 2024 была представлена инновационная лунная модель, разработанная совместно Институтом геохимии Китайской академии наук и компанией Alibaba Cloud. Эта первая в мире «лунная научная мультимодальная профессиональная большая модель» позволяет с высокой точностью определять возраст ударных кратеров, что значительно облегчает изучение геологической эволюции Луны.

Создание этой модели стало возможным благодаря использованию современных технологий, таких как мультимодальные и визуальные модели, а также алгоритмы обработки естественного языка. Alibaba Cloud адаптировала свои модели для работы с лунными данными, что позволило достичь точности определения возраста кратеров более 80%. Это важное достижение, так как на Луне насчитывается более миллиона ударных кратеров диаметром свыше одного километра, и их идентификация вручную представляет собой сложную задачу.

Лунные кратеры являются ключевыми объектами для изучения геологической истории Луны. Их размер, форма и глубина могут рассказать о процессах, происходивших на спутнике Земли на протяжении миллионов лет. Однако ручной анализ всех кратеров неэффективен и практически невозможен. Именно поэтому внедрение профессиональной модели Луны стало настоящим прорывом. Исследователи теперь могут просто загружать изображения кратеров и задавать вопросы, а модель будет обрабатывать данные и предоставлять результаты.

Эта система использует 17 различных мультимодальных моделей, которые могут анализировать не только визуальные данные, но и другие параметры, такие как спектр, высота и гравитация. Благодаря этому, исследователи получают возможность не только классифицировать кратеры, но и решать более сложные научные задачи, которые ранее оставались без ответа.

Кроме того, профессиональная модель Луны будет интегрирована в «цифровую лунную облачную платформу», созданную Институтом геохимии. Эта платформа объединяет наиболее полные данные о Луне и служит связующим звеном между научными исследованиями, инженерными проектами и образовательными инициативами.