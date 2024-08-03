Россия заняла третье место среди крупнейших экономик мира по низкому государственному долгу на душу населения, который составляет всего 2076 долларов. Однако, несмотря на этот низкий уровень долга по сравнению с другими странами, расходы на его обслуживание значительно возрастают. В этом году они составят около 2 трлн рублей и могут вырасти до 3-3,5 трлн рублей к 2026 году из-за высоких процентных ставок.

Россия заняла третье место среди крупнейших экономик мира по показателю наименьшего государственного долга на душу населения. В этой категории наш показатель составляет всего 2076 долларов на человека, тогда как средний уровень среди стран G20 составляет 23,6 тыс. долларов. Лидируют в этом списке Индия и Индонезия с показателями 1316 и 1747 долларов соответственно.

Однако стоит отметить, что эти данные могут вводить в заблуждение. Несмотря на то что государственный долг России действительно один из самых низких в мире по сравнению с ВВП и на душу населения, истинная картина заключается в расходах на его обслуживание. Эти затраты являются значительными. В текущем году они составят около 2 трлн рублей, а к концу 2026 года могут вырасти до 3-3,5 трлн рублей. Основная причина заключается в высоких процентных ставках. При текущей политике Центрального банка расходы на обслуживание государственного долга становятся серьезным бременем для бюджета и несут в себе долгосрочные риски. К тому же стоит обратить внимание на действия Минфина. С 2020 года он разместил значительное количество облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающей ставкой, доля которых в общем объеме государственного долга сейчас составляет 35-40%. При неустойчивой политике Центробанка, который в любой момент может повысить ключевую процентную ставку без достаточных на то оснований, такое положение дел слишком рискованное.

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Поэтому чиновники наших финансовых ведомств могут сколько угодно ссылаться на «безопасный уровень» государственного долга, но суть проблемы находится в другом. Основное внимание следует уделять процентным расходам, а не просто объему долга.

Определять безопасный уровень долга относительно ВВП — это не что иное, как оксюморон. Такой подход навязан международными финансовыми организациями, в частности, МВФ, для контроля и финансового обременения стран третьего мира. Императивом было следующее: если у вас низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП, значит, вы можете безопасно брать новые кредиты.

На практике невозможно разработать универсальную формулу для всех стран, поскольку в каждой из них существуют свои налоговые системы и особенности денежно-кредитной политики. Одни государства способны обслуживать долговые обязательства на уровне 100% от ВВП, в то время как для других баланс бюджета может быть подорван уже при 25%.

Например, государственный долг Китая составляет около 80% от ВВП, однако он размещается по низким процентным ставкам, а полученные средства инвестируются в отрасли с рентабельностью 5-6%. Это приводит к ускоренному экономическому развитию, и, как следствие, доходы бюджета растут быстрее, чем расходы на обслуживание долга.

В России, в условиях текущей политики Центрального банка, новые выпуски ОФЗ проходят по ставкам 15-16%. Однако непонятно, куда можно инвестировать эти средства, чтобы хотя бы выйти в ноль. В результате этого возникает вопрос: зачем чиновники финансовых ведомств продолжают говорить о «безопасном уровне» государственного долга, если расходы на его обслуживание уже поглощают 1% ВВП? И эта цифра будет расти.