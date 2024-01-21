Один из основных поводов для этого - изменение стоимости русской нефти, которая ранее продавалась со значительным дисконтом

В последние несколько недель СМИ активно обсуждают якобы возникшую между Россией и Индией нефтяную напряженность и шантаж. Один из основных поводов для этого - изменение стоимости русской нефти, которая ранее продавалась со значительным дисконтом. Вопрос о дисконте привлекает внимание не только СМИ, но и экспертов, которые стремятся понять, какие последствия это может иметь для двух стран.

Декабрьские данные Министерства финансов показали, что экспортная цена Urals составила 64,23$ за баррель, в то время как стоимость Brent равнялась 77,86$. Разница между этими ценами составила 13,6$. Но это не единственный фактор, на который нужно обратить внимание. Вносится также ряд ограничений и санкций со стороны США, которые существенно влияют на поставки и цены не только в Индию, но и в другие страны. Некоторые обвиняют Индию в снижении объема закупок российской нефти. Но в этой ситуации есть две важные составляющие. Во-первых, в Индию все равно продолжают поставлять значительные объемы нефти - около 1,5 млн баррелей в день. Во-вторых, сокращение этих объемов произошло из-за перенаправления поставок в другие страны. Это говорит о том, что Россия активно находит новых импортеров своей нефти, повышая ее востребованность и влияя на стоимость.

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Кроме того, важно понимать, что стратегическое взаимодействие России и Индии никак не пострадало от этих нефтяных трудностей. Как и в случае с разработкой самолета CR929 совместно с Китаем, стратегические отношения сохраняются, несмотря на некоторые разногласия. Обычная практика для стран, работающих в различных секторах экономики.

Но основная проблема здесь не в Индии или других странах, а в политике Министерства финансов России. Разница в ценах на нефть Urals, предоставленных различными источниками, является колоссальной. Баррель Urals был продан по цене 72,11$ согласно данным торгов на Санкт-Петербургской бирже, в то время как китайская таможня утверждает, что покупала нефть по 79,28$ за баррель.

Эти сырьевые "сверхдоходы" поступают в "Фонд национального благосостояния" (ФНБ) и реинвестируются в сферы реального сектора экономики. Но текущая политика Минфина, которая предлагает сохранение "виртуальной" цены Urals на уровне Роттердама и Аугуста, вызывает опасения. Это может привести к дальнейшим нестыковкам и потере потенциальных доходов. Необходимы четкие и понятные правила определения стоимости нефти для прозрачности и предсказуемости рынка.

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В итоге ситуация с нефтью между Россией и Индией не является проблемой или шантажом. Это скорее следствие изменения политики внутри России и на глобальном рынке. Важно продолжать стратегическое сотрудничество и активно привлекать новых импортеров, чтобы укрепить позиции российской нефти в мировом масштабе. Необходимо также урегулировать вопросы стоимости и ограничений, чтобы достичь взаимовыгодных отношений и стабильности на рынке.