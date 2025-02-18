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Fantoci
Новый тест выявляет биомаркеры болезни Альцгеймера за десятилетие до появления симптомов
В основе этого теста лежит обнаружение определенной последовательности аминокислот в тау-белке, которая называется tau258-368.

Ученые совершили прорыв в ранней диагностике болезни Альцгеймера, разработав принципиально новый тест. В отличие от существующих методик, ориентированных на поиск амилоидных бляшек, новый тест нацелен на выявление мельчайших скоплений тау-белка – маркера, который, как показывают исследования, гораздо теснее связан с развитием когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера. По утверждению специалистов из Университета Питтсбурга, их метод позволяет обнаружить эти ранние признаки заболевания за целое десятилетие до появления первых симптомов. Это открывает ранее недоступные возможности для своевременной и, возможно, более точной постановки диагноза.

Традиционные подходы к скринингу болезни Альцгеймера долгое время фокусировались на амилоидных бета-белках, образующих характерные бляшки в мозге пациентов. Однако, как выяснилось, амилоидные бляшки – не столь однозначный показатель. Далеко не у всех людей с болезнью Альцгеймера обнаруживаются эти бляшки, и, наоборот, наличие амилоидных бляшек не всегда означает неминуемое развитие заболевания. В лучшем случае, амилоид-бета можно рассматривать лишь как косвенный признак, но никак не надежный предиктор когнитивного упадка.

В связи с этим, научное сообщество все активнее обращает внимание на другой биомаркер – тау-белки. Скопления этих белков в головном мозге также являются характерной чертой болезни Альцгеймера, но, что особенно важно, их наличие гораздо надежнее коррелирует с самим заболеванием и его прогрессированием, чем амилоидные бляшки. Для визуализации скоплений тау-белка применяются методы позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Однако и здесь есть ограничение: ПЭТ-сканирование эффективно обнаруживает лишь уже сформировавшиеся, крупные клубки тау-белка, упуская самые ранние стадии их образования.

Изображение ПЭТ-скана аксиального среза мозга. Источник: Jens Maus/Wikimedia Commons

Стремясь предвидеть начальную стадию болезни, ученые из Питтсбурга сосредоточились на поиске фрагментов тау-белка, которые могли бы сигнализировать о начале процесса агрегации еще до формирования крупных клубков. Им удалось идентифицировать ключевой участок белка, играющий центральную роль в образовании этих самых клубков – аминокислотную последовательность, получившую название tau258-368. Как показали исследования, этот фрагмент можно обнаружить в "склонных к слипанию" тау-белках задолго до того, как стандартное сканирование мозга выявит зрелые скопления – иногда за целое десятилетие.

Новый тест, результаты которого опубликованы в журнале Nature Medicine, основан на анализе спинномозговой жидкости, получаемой при люмбальной пункции (спинномозговой прокол). Хотя сама процедура люмбальной пункции может быть не самой приятной, она достаточно быстрая и, что гораздо важнее, потенциально способна кардинально изменить подходы к борьбе с болезнью Альцгеймера. Возможность выявить заболевание на доклинической стадии, до появления явных когнитивных нарушений, открывает путь к превентивным мерам и более эффективному лечению в будущем.

"Амилоид-бета – это как тлеющий уголь, а тау-белок – как зажженная спичка", – образно поясняет ведущий автор исследования, психиатр Томас Карикари. – У значительной части людей с амилоидными отложениями в мозге деменция так и не развивается. Но когда клубки тау-белка становятся заметны на сканах мозга, зачастую бывает уже поздно "тушить пожар", и когнитивное снижение может развиваться стремительно. Раннее выявление тау-белка, склонного к агрегации, позволяет идентифицировать людей с высоким риском развития болезни Альцгеймера и когнитивных нарушений, связанных с ней, и, возможно, помочь им с помощью разрабатываемых терапий нового поколения".

#болезнь альцгеймера #медицинские технологии #медицинские исследования #биомаркеры #tau258-368
Источник: medschool.pitt.edu
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