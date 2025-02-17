Недавние успехи в освоении Луны, достигнутые благодаря успешным миссиям китайских аппаратов "Чанъэ", открывают новую главу в изучении нашего естественного спутника. Пока НАСА готовится к отправлению астронавтов на лунную поверхность в 2027 году, китайские геологи уже анализируют первые за полвека образцы лунного грунта, доставленные с обратной стороны Луны. Полученные данные не только дополнили знания, полученные в эпоху "Аполлонов", но и заставили пересмотреть устоявшиеся представления о геологической истории нашего естественного спутника.

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Лето 2024 года ознаменовалось важным событием в истории космонавтики: китайская автоматическая станция "Чанъэ-6" впервые в истории совершила успешную посадку на обратной стороне Луны. Эта миссия стала настоящим технологическим прорывом, открывающим новую эру в исследовании космоса. Китайский аппарат не только установил государственный флаг Поднебесной, но и собрал ценные образцы лунного грунта, включающие как камни, так и почву, общим весом более полутора килограммов, успешно доставив их на Землю для дальнейшего изучения.

Миссия "Чанъэ-6", наряду с предшествующей ей миссией "Чанъэ-5" 2020 года, возобновила практику доставки лунных образцов на Землю, прерванную в 1970-х годах. Новые поступления лунного грунта позволили возобновить исследования, начатые в эпоху легендарных миссий "Аполлон". Анализ свежих образцов позволит ученым продвинуться в понимании фундаментальных вопросов: как именно сформировалась Луна, почему ее поверхность выглядит именно так, как мы видим сегодня, и какие ключи к разгадке истории Солнечной системы хранит лунный грунт.

Несмотря на значительный прогресс, перед исследователями по-прежнему стоит ряд интригующих загадок. Одна из главных – резкое различие между обратной и видимой сторонами Луны. Почему полушарие, всегда обращенное от Земли, столь кардинально отличается от знакомой нам ближней стороны? Еще одна неожиданность – находки, указывающие на то, что вулканическая активность на Луне могла продолжаться гораздо дольше, чем предполагалось ранее. Как отмечает Клайв Р. Нил, геолог из Университета Нотр-Дам, специализирующийся на изучении Луны, "Чем глубже мы погружаемся в изучение Луны, тем больше нового узнаем, и тем яснее осознаем, сколь многое нам еще предстоит открыть".

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Китайский автоматический посадочный модуль "Чанъэ-6" с образцами лунных пород, доставленными на Землю. Источник: CNSA/CAS

В преддверии запланированной НАСА на 2027 год пилотируемой экспедиции на Луну, первой после 1972 года, геологи испытывают особый интерес к потенциальным находкам будущих астронавтов. Ученые надеются, что новые образцы раскроют еще больше научных тайн, а также помогут оценить ресурсы Луны, которые могут быть использованы для создания лунных баз и даже для обеспечения Земли экологически чистой энергией.

Происхождение Луны: взгляд в прошлое

Образцы лунных пород, доставленные на Землю в 1970-х годах в рамках программ "Аполлон" и советской "Луны", внесли ясность во многие аспекты лунной истории. Обнаруженное сходство между лунными и земными породами стало весомым аргументом в пользу гипотезы о формировании Луны в результате колоссального столкновения прото-Земли с гипотетическим небесным телом Тейей, произошедшего около 4,5 миллиардов лет назад.

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Согласно этой теории, обломки, образовавшиеся после столкновения, были выброшены на околоземную орбиту, где постепенно аккрецировали, сформировав Луну. На раннем этапе своей эволюции Луна представляла собой океан магмы. По мере остывания этого океана на протяжении сотен миллионов лет, сформировались лунная кора и мантия. Ударные кратеры заполнялись лавой, образуя обширные низменности – лунные "моря", на фоне которых выделялись возвышенности и вулканические купола. Со временем вулканическая активность на Луне практически прекратилась.

В отсутствие тектонических процессов и атмосферной эрозии, поверхность Луны, лишенная жизни и геологической динамики, подвергалась лишь воздействию метеоритной бомбардировки. Анализ образцов "Аполлона" показал, что многие из них сформировались под воздействием высоких температур и давления, вызванных ударами метеоритов около 3,9 миллиардов лет назад. Это дало основания полагать, что лунная поверхность в тот период пережила интенсивную метеоритную атаку, получившую название "Поздней Тяжелой Бомбардировки".

Однако, дальнейшие исследования, проведенные после 1970-х годов, внесли коррективы в эту картину. Более детальные орбитальные снимки выявили множество крупных кратеров, возраст которых, по-видимому, значительно превышает 3,9 миллиарда лет. Кроме того, изучение метеоритов лунного происхождения, обнаруженных на Земле, показало, что они охватывают широкий возрастной диапазон.

Совокупность новых данных указывает на то, что метеоритная бомбардировка Луны не была кратковременным всплеском, а представляла собой длительный процесс, охватывающий период примерно от 4,2 до 3,4 миллиардов лет назад. В рамках этой скорректированной гипотезы, образцы "Аполлона", датированные 3,9 миллиардами лет, вероятно, образовались в результате единичного мощного удара, выбросившего породу на обширную территорию, включавшую места посадок американских миссий.

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Луна: потухший мир или дремлющий вулкан?

Вулканическая история Луны представляет собой еще одну область, полную нерешенных вопросов. "Со школьной скамьи я помню устоявшееся мнение о том, что Луна геологически мертва уже миллиарды лет," – вспоминает Сэмюэл Лоуренс, планетолог из Космического центра имени Джонсона (НАСА).

Долгое время доминировала теория, согласно которой небольшие небесные тела, такие как Луна, должны быстро терять внутреннее тепло в космическое пространство. Следовательно, на холодной, "потухшей" Луне не могло быть продолжительной вулканической активности. Данные, полученные в ходе миссий "Аполлон", подтверждали эту точку зрения, указывая на прекращение основной фазы вулканизма около 3 миллиардов лет назад или ранее. Однако, исследования последних двух десятилетий кардинально изменили это представление.

Геологическая карта Луны, составленная в Китае в 2022 году на основе данных миссии "Чанъэ-5".

В 2014 году Лоуренс и его коллеги выдвинули гипотезу о том, что участки неровной поверхности, обнаруженные на лунных "морях" орбитальным аппаратом НАСА "Lunar Reconnaissance Orbiter", могут быть результатом вулканических процессов, продолжавшихся вплоть до менее чем 100 миллионов лет назад. "Это открытие стало полной неожиданностью," – признается космохимик Цин-Чжу Инь из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Новые миссии по доставке лунных образцов предоставили более убедительные доказательства недавней вулканической активности. В 2020 году аппарат "Чанъэ-5" совершил посадку в Океане Бурь – регионе, выбранном, в частности, из-за его геологической "молодости", которая проявлялась в относительно небольшом количестве ударных кратеров. И действительно, анализ вулканических пород, доставленных "Чанъэ-5", показал возраст около 2 миллиардов лет – самый молодой возраст из всех лунных образцов, когда-либо попадавших в руки ученых. "Это стало настоящей сенсацией," – подчеркивает планетолог Джим Хед из Университета Брауна, ветеран миссий "Аполлон".

Более того, при исследовании тысяч микроскопических стеклянных шариков, извлеченных из грунта "Чанъэ-5" (большинство из которых имеют ударное происхождение), ученые выделили три образца вулканического происхождения, возраст которых оказался всего 120 миллионов лет. Это открытие, опубликованное в прошлом году, требует дальнейшего подтверждения. Однако, если столь молодой возраст вулканических шариков подтвердится, это будет означать, что Луна, возможно, сохраняет способность к генерации магмы в своих глубинах и по сей день, считает Инь.

Все эти данные свидетельствуют о том, что Луна, вероятно, остывала медленнее, чем предполагалось ранее. Не исключено, что вулканические процессы, происходившие относительно недавно, могли быть обусловлены радиоактивными элементами, залегающими в лунных недрах. Распад этих элементов генерирует тепло, достаточное для плавления горных пород и образования магмы. Известно, что в некоторых регионах Луны концентрация радиоактивных элементов повышена. Именно этим можно объяснить, например, происхождение вулканических стеклянных шариков возрастом 120 миллионов лет. Тем не менее, ранние этапы лунного вулканизма нельзя объяснить исключительно радиоактивным распадом. Вулканические породы "Чанъэ-5", а также образцы возрастом около 2,8 миллиарда лет, доставленные с обратной стороны Луны миссией "Чанъэ-6", происходят из источников, не обогащенных радиоактивными элементами.

"Новые открытия ставят больше вопросов, чем дают ответов," – резюмирует Нил. – "Для нас, исследователей Луны, это означает новые задачи и гарантию работы на будущее".

Перспективы лунных исследований

Разгадка лунных тайн осложняется тем, что значительная часть поверхности Луны остается неисследованной. Несмотря на то, что на Землю доставлено уже около 390 килограммов лунных пород и грунта, все эти образцы были собраны лишь в ограниченном числе районов.

Миссия "Чанъэ-6" стала важным шагом вперед, впервые доставив образцы с обратной стороны Луны, из района бассейна Южный полюс – Эйткен, крупнейшего, глубочайшего и древнейшего ударного кратера на лунной поверхности. Ученые возлагают большие надежды на эти образцы, рассчитывая получить ключи к пониманию причин кардинального различия между обратной и видимой сторонами Луны. В частности, остается неясным, почему кора обратной стороны значительно толще и почти лишена "морей" – следов древних лавовых излияний, в отличие от ближней стороны.

В рамках будущей миссии НАСА "Артемида III", которая запланирована на 2027 год (сроки могут быть скорректированы), предполагается высадка астронавтов в районе южного полюса Луны. Этот регион, более типичный с точки зрения лунной геологии, чем места посадок "Аполлонов", может стать источником новых геологических открытий. Ожидается, что астронавты вернут на Землю внушительную коллекцию образцов весом от 70 до 80 килограммов.

Сравнение видимой и обратной сторон Луны. Источник: НАСА

Особый интерес представляет лунная вода. В 2018 году ученые, проанализировав данные орбитального картографирования, подтвердили наличие водяного льда в полярных регионах Луны. Однако, форма, в которой существует лунный лед, пока остается загадкой. "Это иней на поверхности? Отдельные подповерхностные залежи? Вода, абсорбированная минералами? Лед, вмороженный в реголит, словно цемент?" – задается вопросами Джулиан Гросс из НАСА, участвующая в разработке планов по сбору и хранению лунных образцов для научной группы миссии "Артемида". – "Нам еще предстоит это выяснить".

Ответы, которые получат ученые в ходе миссии "Артемида", могут оказать значительное влияние на реализацию проектов по созданию постоянных лунных баз, разрабатываемых Китаем и США. Водные ресурсы южного полюса могут стать ключевым фактором в обеспечении жизнедеятельности таких баз. "Вода – это и кислород для дыхания, и питьевая вода, и компонент ракетного топлива," – подчеркивает Лоуренс.

Лунная база и ресурсы: перспективы будущего

Помимо водяного льда, привлекают внимание и другие потенциальные лунные ресурсы, в частности, гелий-3. Этот стабильный изотоп гелия гораздо более распространен на Луне, чем на Земле, и рассматривается как перспективное топливо для термоядерных реакторов (в случае, если ученым удастся реализовать управляемый термоядерный синтез). Уже появляются коммерческие компании, нацеленные на освоение лунных ресурсов. Среди них – компания Interlune из Сиэтла, планирующая начать доставку гелия-3 с Луны на Землю в 2030-х годах, а в дальнейшем – и других ценных элементов, таких как редкоземельные металлы, необходимые для современных технологий, включая производство аккумуляторов. Однако, вопрос о том, когда лунная добыча полезных ископаемых станет реальностью, остается открытым, учитывая логистические, экономические и правовые аспекты, отмечает Лоуренс.

Несмотря на то, что идея промышленной эксплуатации девственной лунной природы вызывает у некоторых неприятие, лунная добыча может принести неожиданные выгоды и для земной горнодобывающей промышленности, считает Нил. В условиях экстремально низких температур на лунных полюсах (около -230°C), добыча полезных ископаемых должна будет осуществляться без использования жидкостей. Разработка технологий "сухой" добычи может решить острые экологические проблемы, связанные со сточными водами и хвостохранилищами земных горнодобывающих предприятий. "Только представьте, какую революцию это может произвести в горнодобывающей промышленности на нашей планете!" – восклицает он.

Но прежде чем говорить о промышленном освоении, ученым необходимо продолжить фундаментальные исследования Луны, ее истории, геологии и ресурсного потенциала. А для этого необходимы новые экспедиции и непосредственное изучение лунной поверхности, которые, несомненно, принесут еще немало удивительных открытий. "Когда оказываешься на месте, невольно думаешь: 'О… а что это такое?'" – делится Гросс. Она выражает надежду, что будущие астронавты вернутся с богатым "уловом" образцов. "Чем больше они доставят, тем больше мы сможем узнать".