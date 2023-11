До 750% в одной игре DX11 и 53% в одной игре DX12.

Прошел год с тех пор, как Intel выпустила дискретные видеокарты Arc Alchemist, их ахиллесовой пятой на момент выпуска была низкая производительность в DX11. Тогда компания это признала, заявив, что разработала свои графические процессоры для современных игр, работающих под управлением DX12, а не для старых игр. Однако, как оказалось, Intel внимательно отнеслась к замечаниям и работала весь год над улучшением производительности в играх с поддержкой DX11 с момента запуска видеокарт. Подтверждением тому служат ее последние драйверы, которые обещают значительный прирост производительности во многих играх DX11, а также в некоторых играх DX12.

Intel выпустила свой новейший драйвер 1-го ноября под номером 31.0.101.4952, при этом он является не-WHQL. Как обычно, на странице загрузки драйвера указаны конкретные улучшения, которые он предлагает по сравнению с предыдущим драйвером для двух игр на DX12. Помимо перечисленных улучшений, предусмотренных для существующих игр, новейший драйвер был также разработан для пяти новых игр, которые Intel называет «Game On». В число этих игр входят The Talos Principle 2, Robocop: Rogue City, Star Ocean II R, Call of Duty: Modern Warfare III и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erras His Name.

Прирост производительности, который обеспечивает последний драйвер Intel Arc. Источник: Intel

В примечаниях к выпуску показано, что новый драйвер обеспечивает повышенную производительность в двух играх DX12 — Returnal и The Talos Principal — по сравнению с предыдущим драйвером 31.0.101.4900. Returnal получил прирост до 53% при разрешении 1080p с использованием Epic Ray Tracing, а в другой игре может быть прирост до 19% при 1440p на высоких настройках.

При сравнении производительности игр на DX12 использовался предыдущий драйвер в качестве эталона, а при сравнении производительности на DX11 — драйвер до него, 31.0.101.4887. Перечисленных в документации игр на DX11 слишком много, поэтому в статье указаны игры, получившие самый высокий прирост производительности. Однако все они демонстрируют прирост производительности при разрешении 1080p с настройками Ultra или эквивалентными им, что говорит о том, что Intel оставила много неиспользованной производительности для тех, кто доводит графику до максимума при этом разрешении. Изюминкой является Halo: The Master Chief Collection, вышедшая в 2014 году. Intel утверждает, что ее новый драйвер обеспечивает прирост на 750% при разрешении 1080p с «улучшенными» настройками, что весьма впечатляет.

В целом, полученный прирост варьируется от 6% в такой игре, как Sid Meier's Civilization V, до впечатляющего результата, указанного выше. Как бы то ни было, Intel обеспечила значительный прирост для многих старых игр, включая такие, о которых мы давно не слышали, как Far Cry: Primal.