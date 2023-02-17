После введения потолка цен на российские углеводороды, рубль стал прилично проседать. Продажи нефти и газа ощутимо сократились, а потребность в валюте наоборот выросла, благодаря налаженному параллельному импорту. На последнем заседании ЦБ РФ оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 7,5% годовых, с прогнозом ужесточения монетарной политики.

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Весь 2022 год прошел в Российской Федерации относительно спокойно, по крайней мере в рамках пополнения федерального бюджета. Что не скажешь о курсах российской валюты. После начала СВО, курс рубля на панике долетел до отметки в 120р. за единицу американской валюты. Центробанку удалось быстро погасить панические настроения, увеличив ключевую ставку сразу до 20%, что резко увеличило привлекательность российской валюты. И уже в апреле 2022 года началось стремительное укрепление рубля. Первую половину года нефть и газ исправно поставлялись нашим Западным партнерам, цены на газ обновляли исторические рекорды, а закрома родины щедро пополнялись иностранной валютой. Сложилась парадоксальная ситуация, при которой на финансовых рынках предложение валюты в разы превышало спрос.

Благодаря торговому дисбалансу, российский рубль укрепился до совсем неприличных значений, и на пике укрепления достигал 51р. за один доллар. Разумеется такое положение вещей не могло устроить Центробанк, ведь крепкий рубль убыточен для российской экономики. Однако уже во второй половине 2022-го ситуация резко изменилась - в результате террористического акта были уничтожены "Северные потоки", вводились в действие новые пакеты санкций, а Евросоюз значительно сократил закупки углеводородов у России. К тому же был налажен параллельный импорт многих товаров, и потребность в иностранной валюте значительно возросла. Не будем забывать, что на нужды СВО из бюджета также выделяются приличные средства, в том числе и в валюте. За счет "хлебного" 2021 года и первой половины 2022-го, был накоплен некоторый "подкожный жирок", благодаря которому удалось закончить 2022 год без серьезного дефицита бюджета.

В том числе бюджет своевременно пополнялся крупными добывающими компаниями с государственным участием. К примеру с "Газпрома" были удержаны солидные дивиденды в виде единовременных отчислений в казну, а акционерам компании соответственно ничего не досталось. Но к сожалению "период благоденствия" похоже закончился, с наступлением 2023 года. Самым негативным фактором для исполнения бюджета, выступил вступивший в действие "потолок цен" на российскую нефть. Азиатские партнеры, пользуясь сложившейся ситуацией, требуют огромные скидки на отечественную нефть и газ, и российские поставщики просто вынуждены идти на уступки. Приходится с сожалением констатировать тот факт, что доходы от продажи полезных ископаемых уже не покрывают текущие расходы.

А воспользоваться валютными запасами не представляется возможным, так как без малого 300 миллиардов долларов были заморожены на западных счетах, в рамках антироссийских санкций. Конечно же еще есть "Фонд национального благосостояния", но и его ресурсы не безграничны, и стремительно тают в последнее время. В январе 2023 года был зафиксирован небывалый показатель дефицита бюджета, в размере 1,761 триллиона рублей, а это рекорд с 1998 года. Думаю никому не нужно напоминать, чем так славен 1998 год?! Проблема заключается в существенном превышении расходов над доходами. Только в январе текущего года, доходы упали на 36% и составили 1,356 триллиона рублей, а расходы выросли на существенные 59% составив 3,117 триллиона рублей. Российский рубль следуя негативным настроениям, стал заметно терять свои позиции, приблизившись к отметке в 75р. за американский "бакс".

Если негативная тенденция продолжится, то рубеж в 80р. будет взят еще до конца февраля. Нужно отметить, что на заседании совета директоров Банка России 10 февраля, ключевую ставку оставили без изменений, на уровне - 7,5% годовых, с прогнозом ее ужесточения. А значит уже в марте ее скорее всего увеличат до 8% - 8,5%. Для обывателя это обернется повышением процентов по кредитам, однако могут вырасти и проценты на банковские вклады и накопительные счета. При увеличении ключевой ставки, вырастет и необлагаемая налогами база по депозитам в банках, что можно воспринимать как положительный момент. Если кто не в курсе, с 2023 года с доходов по вкладам и накопительным счетам нужно будет выплачивать 13% налог. Однако есть необлагаемая налогом база, которая как раз и зависит от ключевой ставки, чем выше ставка - тем выше необлагаемая сумма.

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Пошли вверх и цены на промышленные и продовольственные товары в российских сетевых магазинах. Особенно заметно повышение цен на продовольствие , когда обыкновенные огурцы на полках магазинов дорожают буквально в разы. Рост цен на промышленные товары пока отстает от реального курса национальной валюты. Объясняется это сниженным покупательским спросом, ведь доходы населения не растут уже который год подряд, к тому же еще не пришли партии товара закупленные по новым курсам рубля. Ярче всего зависимость стоимости товара от курса национальной валюты демонстрирует площадка Алиэспресс. Парадоксально, но сейчас в российских маркеплейсах можно купить аналогичный товар даже дешевле, чем у китайских продавцов, притом с гарантией. Жаль только, что этот "праздник жизни" продлится совсем недолго.