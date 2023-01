Похоже Ethereum Classic (ETC) нащупал локальное дно и оттолкнулся от него. Прирост котировок в последние дни вызывает оптимизм у инвесторов, а майнеры радостно потирают руки.

Наверное ни для кого не является секретом, что майнинг криптовалют переживает сейчас непростые времена. После ухода Эфириума Виталика Бутерина на POS, в сентябре прошлого года, тысячи майнеров стали добывать альтернативные монеты. В итоге сложность добычи альткоинов устремилась в небеса, практически уничтожив майнинг на видеокартах как бизнес, отправив незадачливых "шахтеров" на местные заводы. А лавина бывших в употреблении видеокарт устремилось на вторичный рынок. Оказалось, что подержанные "лопаты" в таком количестве не нужны геймерам - предложение в несколько раз превысило спрос. В результате цены даже на новые видеоадаптеры просели в разы, оздоровив рынок компьютерных комплектующих.

Однако множество криптоэнтузиастов добычу коинов не остановило, майня что называется "впрок", в надежде на рост криптовалютного рынка в будущем. Как уже неоднократно утверждалось аналитиками, такой подход совершенно лишен всякой логики, ибо гораздо профитнее просто покупать упавшую криптовалюту на локальном дне (если вы верите в ее рост в ближайшее время). Но у "фермеров" разумеется своя логика - им нужно отбивать стоимость оборудования, пусть даже на данный момент вся прибыль уходит на оплату электричества. Майнеры разбрелись по различным альткоинам, но примерно половина из них остановило свой выбор на Ethereum Classic (ETC). Ethereum Classic работает на том же алгоритме, что и ETH Бутерина, а значит не нужно перенастраивать оборудование, проще прогнозировать свой "доход". Etchash слабо зависит от GPU и упирается в пропускную способность видеопамяти, а значит видеокарты можно хорошо задаунвольтить, прилично понизив потребление электричества.

Вся беда только в том, что ETC не только получил повышенную сложность майнинга, но и обвально упал в цене, впрочем как и остальной крипторынок. Однако окончание криптозимы специалисты связывают именно с ростом Ethereum Classic. И похоже на крипторынке наметился перелом. ETC нащупал локальное дно в районе 17$ - 18$ за токен и недавно оттолкнулся от него, демонстрируя приличный рост. На сегодняшний день ETC уже стоит 22$, а темпы прироста опережают другие криптовалюты. Дневные обороты по данной крипте тоже устремились вверх. Крупные инвесторы рассматривают возможность входа в цифровое золото, и если рост котировок продолжится в ближайшее время, можно будет говорить о долгосрочном тренде. Да и продажи видеокарт новых линеек не вызывают у производителей восторга, а значит у них появляется соблазн "взбодрить" крипторынок.

Разумеется, чтобы майниг стал опять приносить прибыль, Ethereum Classic должен вырасти в десятки (а то и сотни) раз. И похоже на это есть весьма приличные шансы, так как прирост котировок Классика уже превышает остальных конкурентов. Начинающих инвесторов хочется в очередной раз предупредить о возможных рисках - рынок криптовалют является высокодоходным, но и таит в себе множество подводных камней. Действовать нужно с осторожностью и только полностью осознавая подобные риски. Майнерам же хочется пожелать бодрости духа и скорейшего окончания криптозимы. Но и геймерам расслабляться не стоит, если тренд на рост крипторынка продолжится, цены на игровые видеокарты опять улетят в стратосферу. И возможно сейчас самое время прикупить себе новенькую видеокарту, по еще вменяемой цене, ведь как говорится - время не ждет!

