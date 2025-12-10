Сайт Конференция
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии

Пандемия искусственного интеллекта высасывает все деньги из игровой индустрии и может оставить геймдев без штанов и крупных проектов.
Впереди тёмные времена для игровой индустрии. В ближайшее время многие крупные проекты окажутся под угрозой закрытия из-за отсутствия финансирования. Инвесторы бегут, сверкая пятками, из геймдева и прячут свои активы в новых отраслях. Что ждёт индустрию — перерождение или закат, предсказать невозможно.

Предисловие

Прямо сейчас в мире идут глобальные изменения и происходят баснословные движения капитала. Для обывателя эта фраза ничего не значит. Но стоит её лишь слегка уточнить — и всё встаёт на свои места. Инвесторы вынимают деньги из игровой индустрии и перекладывают в разработку искусственного интеллекта. Не пару копеек, а железнодорожными составами. Но подобное — лишь вершина айсберга, всё намного драматичнее.

Ниже — немного скучный финансовый анализ происходящего и предсказание возможного будущего в игровой индустрии.

Разработка игр дорожает

Пока диванные специалисты разглагольствуют об игровых студиях и хвастаются успехами бюджетных Clair Obscur: Expedition 33 за $30 млн или Kingdom Come: Deliverance II за $40 млн, стоит напомнить, что первый Gears of War обошёлся в $12 млн, разработанный с нуля для совершенно нового устройства. Fable прыгал у отметки в $7 млн и был блокбастером. А легендарный Crysis удивлял всех всего за $11 млн. Это были не просто игры, а передовые проекты своего времени.

«Бюджетненько» сегодня — это в 3–4 раза дороже, чем топовые проекты былых времён. И ситуация с каждым годом не становится лучше. Геймеры хотят удивляться, а не смотреть на размытые пиксели.

Игры как бизнес с высокими доходами

Пару месяцев назад пробежала новость о рентабельности игрового подразделения Microsoft в 30%, и по сети разнёсся вой, что это невыполнимые требования и нормой для индустрии считаются 17–22%. Люди бездумно перепечатывают чужие слова, не понимая, о чём идёт речь.

Для примера: рентабельность в автопроме, который пинают все кому не лень, колеблется от 3 до 7%.

Указанные 17–22%, считающиеся «нормой», — это фантастические, практически недостижимые показатели для подавляющего большинства отраслей.

Подобные активы считаются высокорискованными: неудача компенсируется потенциально высокой прибылью. Не все инвесторы готовы держать средства в таких предприятиях. При появлении альтернативных вариантов люди в дорогих костюмах меняют приоритеты и выводят деньги в другие сферы.

Мир на грани рецессии и нового финансового кризиса

За последний год Федеральная резервная система США пять раз понижала процентную ставку. Сами по себе колебания не несут смысловой нагрузки, но в нашем случае это аномалия.

Из десяти последних подобных эпизодов семь приводили к мировому экономическому кризису:

  • Пандемия 2019 года.
  • Ипотечный кризис 2008 года.
  • Пузырь доткомов 2001 года.
  • «Буря в пустыне» и нефтяной кризис 1992 года.

Все они начинались с планомерного понижения ставки несколько раз подряд. Инвесторы видят такие знаки и начинают суетиться, ища тихую гавань для своих активов. Инвестиции в игровую отрасль становятся чрезмерно рискованными.

Новый глава Белого дома

Начало 2025 года было весёлым и захватывающим. Один человек всего парой заявлений взбаламутил весь мир. Вопрос не в том, что он говорил, а в реакции окружающих. Суета поднялась знатная, и весь финансовый мир содрогнулся до основания.

Представьте, что ваша рентабельность составляет 5–7%, вы не можете поднимать цены выше — станете неконкурентоспособным, — а вам сообщают, что пошлина вырастает на 20%. Это жирный крест на будущем. Что делать? Выводить деньги в кэш или ждать у моря погоды?

Подобные выступления главы крупнейшей державы мира способны спутать карты всем инвесторам, а деньги любят тишину.

Финансирование разработки видеоигр в 2026 году

Мы подошли к точке, когда вложения в разработку игр становятся чрезвычайно рискованным предприятием. Требуется слишком много ресурсов складывать в одну корзину. Раньше был вариант разделить риски и профинансировать 5–7 проектов — провал парочки не влиял на ситуацию. Сегодня обязан выстреливать каждый релиз. Буквально нет права на ошибку. Более того, чтобы снизить риски, нужно тратить больше на продвижение и маркетинг. Норма прибыли падает, и привлекательность инвестиций уменьшается.

Игры больше не выглядят лакомым кусочком в глазах инвесторов.

Пандемия искусственного интеллекта

Теперь поговорим о главном. Если всё перечисленное выше можно было как-то натянуть на глобус и придумать оправдания, то тенденции с ИИ бьют с разворота по самому больному. Большие дяди в дорогих костюмах вынимают свои деньги из всех существующих инвестиционных проектов и вкладывают в развитие ИИ.

Пару месяцев назад OpenAI объявила о запуске инфраструктурного проекта на $420 млрд в ближайшие пару лет. И это лишь одна корпорация заявила о таких инвестициях. А ведь есть и другие. Чтобы понять масштаб происходящего: весь рынок игровых развлечений составляет за год $200 млрд валового дохода. Это сравнение слона и Моськи.

Плакал, продавая акции Nvidia

Для тех, кто не в курсе, деньги не растут на деревьях и не лежат на депозитах до востребования. Большая часть финансов мира вложена в какие-либо активы и работает на своего владельца. Чтобы купить что-то нужное, нужно продать что-то ненужное.

Одним из основных инвесторов OpenAI является SoftBank. Именно этот консорциум вырвал начинающий стартап из загребущих лап Microsoft, позволил ему расти и развиваться.

Естественно, Санта-Барбара должна продолжаться, и в конце пьесы обязан появиться дальний родственник. SoftBank — крупнейший инвестиционный холдинг Японии, активно сотрудничающий с местными производителями для воплощения своих личных амбиций и проектов.

Sony любит участвовать в венчурном финансировании различных инициатив и хвостиком бегает за всеми проектами SoftBank в виде подрядчика. Если начинается какой-то кипиш, младший брат всегда спешит на помощь, и прямо сейчас разворачивается крупнейшее мероприятие с гигантскими инвестициями.

Изменение стоимости на игровые комплектующие

Оперативная память дорожает с каждым днём всё сильнее. Скоро наступит очередь флеш-памяти и жёстких дисков. Увеличение стоимости видеокарт не за горами. А ещё выстраиваются очереди за чипами и кристаллами по передовым технологиям. Четыре из семи основных компонентов игрового персонального компьютера в обозримом будущем станут малодоступными для большинства активных геймеров. Причём тенденция запланирована минимум на 3–4 ближайших года. Есть подозрение, что данный момент так же повлияет на игровой рынок.

Вместо послесловия и подведения итогов

Прямо сейчас надвигается очередной финансовый кризис с мощным ударом по рискованным активам. Игровые компании окажутся первыми под раздачей и останутся без очевидного финансирования из внешних источников. Пандемия искусственного интеллекта поглощает все доступные средства на рынке и отбирает хлеб у малоприбыльных корпораций. Sony через венчурные фонды, а Microsoft напрямую участвуют в развитии ИИ и его инфраструктуры. Бездонная пропасть поглощающая тонные финансов всех участников процесса. В подобной ситуации игры и развлечения уходят на третий или даже четвёртый план.

Игровая индустрия в ближайшие годы окажется в жесточайшем кризисе и без финансирования: крупных проектов станет меньше, а маленькие проиграют конкуренцию со стримингами и тиктоками. Подобное жёстко ударит по всем платформодержателям и может сломать их окончательно. Steam и PlayStation, крупнейшие экосистемы, окажутся первыми под ударом надвигающегося обвала. Мы стоим на пороге тёмных времён.

