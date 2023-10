Миллиарды человек подвергнутся тепловому стрессу из-за потепления

Если глобальные температуры поднимутся на один градус Цельсия или даже более выше текущих уровней, миллиарды людей по всему миру будут подвергаться экстремальным температурам, которые нарушат нормальную способность человеческого организма к терморегуляции. Эти выводы были сделаны на основе исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), и они подчеркивают, что даже увеличение температуры на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных уровней представляет серьезную угрозу для мирового здоровья.

Ученые провели моделирование возможных сценариев роста глобальных температур в пределах от 1,5 до 4 градусов Цельсия. Они пришли к выводу, что наиболее вероятным и реалистичным является увеличение температуры на три градуса Цельсия к 2100 году, при отсутствии мер по снижению выбросов парниковых газов. Это позволило ученым выявить регионы в разных частях планеты, где сочетание высокой температуры и влажности будет превышать способность человека к адаптации.

Человек чувствует себя комфортно только при определенных значениях температуры и влажности, и лишь после их превышения начинают проявляться проблемы со здоровьем, такие как тепловой удар или сердечный приступ. С увеличением глобального потепления все больше людей в разных уголках планеты начнут испытывать воздействие экстремальных температур. Высокая влажность также сдерживает способность человека реагировать на высокую температуру через испарение пота.

Исследование предполагает, что безопасная температурная граница для молодых взрослых составляет 31 градус Цельсия при 100% влажности. В истории человечества известно только несколько случаев, когда температура и влажность достигали критических значений, и они были зафиксированы в Среднем Востоке и Юго-Восточной Азии.

Результаты исследования также предсказывают, что при повышении глобальной температуры на два градуса Цельсия выше доиндустриальных уровней, примерно 2,2 миллиона жителей Пакистана и долины реки Инды в Индии, а также более миллиарда человек в восточном Китае и 800 миллионов жителей Африки к югу от Сахары будут ежегодно подвергаться воздействию экстремальной жары в течение многих часов. При повышении температуры на три градуса, экстремальные температуры также затронут жителей США, Южной Америки и Австралии.