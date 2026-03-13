Если предыдущая модель была эксклюзивом Китая, то Find X9 Ultra будет доступен глобально

Инсайдер Digital Chat Station уточнил характеристики грядущего флагмана Oppo Find X9 Ultra. Устройство должно быть анонсировано в ближайшие недели и станет самым мощным смартфоном в ассортименте бренда как минимум до конца года. Более того, модель X9 Ultra, в отличие от предшественника, будет доступна на глобальном рынке.

Новинке приписывают OLED-экран с диагональю 6,82" и разрешением 2K, батарею 7050 мАч, а также флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Впрочем, главной «изюминкой» устройства станут камеры. Инсайдер называет следующие модули:

50 Мп – фронтальная камера

200 Мп – основная камера (1/1.12")

200 Мп – телевик для ближнего зума 3x и портретной съёмки

50 Мп – телевик с оптическим зумом 10x

50 Мп – сверхширокоугольная камера

3,2 Мп – улучшенный датчик «Danxia» для повышения точности цветопередачи

Прежде всего, Oppo Find X9 Ultra станет одним из первых смартфонов на рынке, оснащённых сразу двумя камерами по 200 Мп. Единственным близким аналогом здесь может оказаться Vivo X300 Ultra.

Разрешение 200 Мп само по себе не гарантирует улучшения качества, но заметно расширяет возможности кадрирования и вариативность съёмки.

Набор камер актуального флагмана Oppo Find X8 Ultra. Фото: GSMArena.



Инсайдер также уточняет, что главная камера будет базироваться на сенсоре формата 1/1.12". Его площадь примерно на 35% больше площади датчиков 1/1.3", которые Samsung использует в своих Ultra-флагманах. Согласно предыдущим данным, главная камера Oppo Find X9 Ultra основана на сенсоре Sony LYT-901. Помимо крупного размера и разрешения 200 Мп, он примечателен динамическим диапазоном более 100 дБ, который был недоступен прежним датчикам Sony.

Ещё одной необычной особенностью камер Find X9 Ultra станет дальний телевик, которому инсайдер приписывает оптический зум 10x. Сейчас на рынке почти нет ничего подобного: лучшие флагманы конкурентов предлагают лишь честные 5-6x. В предыдущие годы оптическим зумом 10x могли похвастаться только модели Galaxy S Ultra, но начиная с S24 Ultra они лишились этой особенности.

Кроме того, инсайдер сообщает об улучшенном спектральном датчике. Вместо прежних 2 Мп разрешение новинки составит 3,2 Мп. Такой датчик не стоит путать с «заглушками» по 2 Мп, которые производители до сих пор используют в недорогих смартфонах. В отличие от них, датчик цветового спектра играет вполне реальную роль и помогает сделать цветопередачу в кадре максимально близкой к реальности.

Наконец, инсайдер сообщает, что у Find X9 Ultra будет топовая версия Master Kit. От обычной она будет отличаться объёмом памяти: 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенного накопителя. Главное же отличие Master Kit – расширенный комплект аксессуаров, в который могут войти телеконвертер и другие компоненты.