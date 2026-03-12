Huawei тестирует новые модели со встроенным стилусом или, по крайней мере, с дигитайзером в экране

Портал Huawei Central со ссылкой на короткую заметку инсайдера SmartPikachu сообщает, что будущие смартфоны Huawei могут получить поддержку стилуса. Инсайдер не уточнил, идёт ли речь о встроенном стилусе, как у актуальных смартфонов Samsung Galaxy S Ultra, или просто о поддержке внешнего стилуса за счёт специального слоя – дигитайзера – в дисплее.

Впрочем, даже второй вариант сегодня редок на рынке. Кроме нескольких моделей Samsung и Motorola, поддержку стилуса в обычных смартфонах не предлагает практически ни один крупный бренд. О таинственной новинке Huawei инсайдер сообщил лишь одну важную деталь: она получит двухслойный OLED-экран. Такими уже оснащаются текущие флагманы Huawei Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Ultimate.

Данные панели, также известные как Tandem OLED, отличаются более высокой яркостью, долговечностью и энергоэффективностью. Последнее особенно важно для Huawei с учётом того, что её процессоры Kirin по-прежнему остаются на 7-нм техпроцессе. Другие компании пока осваивают Tandem OLED в смартфонах весьма медленно. Кроме Huawei активность здесь проявила лишь Honor.

Apple использует двухслойные OLED в планшетах iPad Pro, но в iPhone, по слухам, начнёт применять их не ранее 2028 года. Использование двухслойного OLED в новинке Huawei может указывать на то, что речь идёт о флагманском смартфоне. К флагманским линейкам у Huawei относятся Pura и Mate. При этом серия Pura 90, как ожидается, выйдет уже в апреле и сделает акцент на улучшении камер. Модель Ultra, по слухам, получит новый основной сенсор с поддержкой технологии LOFIC и телефотомодуль на 200 Мп.

Однако о поддержке стилуса в Pura 90 ранее ни один из инсайдеров не сообщал. Поэтому, скорее всего, технология тестируется для одной из будущих моделей серии Mate, анонсы которых обычно происходят ближе к концу года. Наконец, инсайдер утверждает, что Huawei хочет распространить сочетание Tandem OLED и поддержки стилуса не только на смартфоны, но и на фирменные планшеты и ноутбуки.