Alex040
Будущие флагманские смартфоны Huawei могут получить поддержку стилуса
Huawei тестирует новые модели со встроенным стилусом или, по крайней мере, с дигитайзером в экране

Портал Huawei Central со ссылкой на короткую заметку инсайдера SmartPikachu сообщает, что будущие смартфоны Huawei могут получить поддержку стилуса. Инсайдер не уточнил, идёт ли речь о встроенном стилусе, как у актуальных смартфонов Samsung Galaxy S Ultra, или просто о поддержке внешнего стилуса за счёт специального слоя – дигитайзера – в дисплее.

Впрочем, даже второй вариант сегодня редок на рынке. Кроме нескольких моделей Samsung и Motorola, поддержку стилуса в обычных смартфонах не предлагает практически ни один крупный бренд. О таинственной новинке Huawei инсайдер сообщил лишь одну важную деталь: она получит двухслойный OLED-экран. Такими уже оснащаются текущие флагманы Huawei Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Ultimate.

Может быть интересно

Huawei Mate 80 Pro Max

Данные панели, также известные как Tandem OLED, отличаются более высокой яркостью, долговечностью и энергоэффективностью. Последнее особенно важно для Huawei с учётом того, что её процессоры Kirin по-прежнему остаются на 7-нм техпроцессе. Другие компании пока осваивают Tandem OLED в смартфонах весьма медленно. Кроме Huawei активность здесь проявила лишь Honor.

Apple использует двухслойные OLED в планшетах iPad Pro, но в iPhone, по слухам, начнёт применять их не ранее 2028 года. Использование двухслойного OLED в новинке Huawei может указывать на то, что речь идёт о флагманском смартфоне. К флагманским линейкам у Huawei относятся Pura и Mate. При этом серия Pura 90, как ожидается, выйдет уже в апреле и сделает акцент на улучшении камер. Модель Ultra, по слухам, получит новый основной сенсор с поддержкой технологии LOFIC и телефотомодуль на 200 Мп.

Однако о поддержке стилуса в Pura 90 ранее ни один из инсайдеров не сообщал. Поэтому, скорее всего, технология тестируется для одной из будущих моделей серии Mate, анонсы которых обычно происходят ближе к концу года. Наконец, инсайдер утверждает, что Huawei хочет распространить сочетание Tandem OLED и поддержки стилуса не только на смартфоны, но и на фирменные планшеты и ноутбуки.

#huawei #huawei mate #стилус
Источник: huaweicentral.com
Сейчас обсуждают

Purga
09:51
Об этом надо было думать ещё в 1980г..., когда только всё начиналось, а не в момент глобального трындеца в мире. В общем Дума или кто там, в своём репертуаре.
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Александр Филиппов
09:42
Интересно, как скоро европейские страны со своей зеленой повесточкой справятся с тем, что вылилось в океан и вылетело в атмосферу во время текущих событий на ближнем востоке?
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
Yurexxx
07:55
То ли ещё будет!
CNBC: Amazon провела экстренное совещание из-за сбоев торговой площадки по вине ИИ
tHE-CROWD
07:22
Lisuan это не Intel, ничего они допиливать не будут. Moore Threads и Zhaoxin наглядно демонстрируют. Да и не уверен что Lisuan купила свою видюху в комплекте с полным набором человечков которые ее раз...
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Nemets3.0
07:22
Помню, в былые времена у некоторых вполне приличных брендов был подход, когда основа была оцинкована, а съёмные элементы (двери, передние крылья, крышка багажника) нет, ещё крыша часто тоже не оцинков...
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Сергей Анатолич
06:53
Нет, ну для бизнеса Газета.ru где надо две буквы поменять 150 т р. это конечно просто губительно и скорее всего разорит этого миллиардера на хрен. Даже не смешно! Ещё интересно, на фото слово "Банк", ...
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Sergey Dusakov
06:46
От моего города до Тихого океана 6000 км по прямой, до Ледовитого океана 1700 км по прямой (по дороге 2500 км). Не думаю, что мой пластиковый мусор коммунальщики везут в океан.
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
Имя Фамилия
06:29
2 года и на помойку. эппл-экология
В Европе предложили оснащать новые автомобили ультразвуковыми отпугивателями ежей
Алексей Ратных
05:46
Молодцы китайцы! То, чему учили в нашем университете 15 лет назад, мы сами так и не сделали, а они сделали! Я про КПД ДВС на разных режимах работы, про КПД многочисленных зубчатых передач и т.д., что ...
Раскопки показали использование храма Самикон в Греции в качестве древнего архива
tHE-CROWD
04:57
Госдума! Ау! Люди повсеместно используют не русские, а арабские цифры! Срочно менять! xD
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
