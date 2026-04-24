Генеральный директор Xbox подробно изложил основные элементы своей тактики привлечения пользователей

Текущая неделя стала поворотной для бренда Xbox. Недавно ставшая генеральным директором Аша Шарма не только подтвердила снижение стоимости Game Pass Ultimate, но и представила новую стратегию, обновленный логотип и приоритеты для Xbox под ее руководством. В свежем интервью для Game File она вместе с главным директором по контенту Мэттом Бути поделилась своим видением будущего платформы.

Бути и Шарма детализировали ключевые аспекты своей стратегии. В частности, Шарма видит "укрепление" основной подписки Xbox Game Pass в создании сервиса, который будет "более привлекательным для игроков, с более высокой степенью удержания и удовлетворенности". Снижение стоимости на Game Pass Ultimate и PC Game Pass, а также включение в подписку новых игр Call of Duty, по мнению Шармы и ее команды, должно обеспечить в сервисе преимущества для игроков.

Одним из таких направлений станет новый, более доступный тарифный план Game Pass, который будет включать подписку Discord Nitro. Что касается игр от Xbox Game Studios, Бути подчеркивает, что фокус будет сделан на: предсказуемый график релизов, четкая дорожная карта и стремление к высокому качеству.

По мнению Бути, именно эти элементы станут залогом успеха и получения наград уровня "Игра года". Тем не менее, внутренняя статистика Xbox, показывающая, что игры от внутренних студий редко дотягивают до высших наград, а также тот факт, что для игры в них не требуется покупка Xbox, ставят под сомнение такие позиции.