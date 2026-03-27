The Heir представляет собой тонкий диск весом 5 граммов и диаметром 30 миллиметров

Устройство Heir представляет собой новаторское решение, объединяющее в себе возможности передовых смарт-часов и эстетическую привлекательность классических аналоговых моделей, будь то бюджетные Casio или люксовые Rolex. Heir способен информировать о входящих уведомлениях и отслеживать физическую активность пользователя. The Heir — это ультратонкий диск весом 5 граммов и диаметром 30 миллиметров, который крепится к задней панели любых часов.

The Heir. Источник изображения: Notebookcheck

Производитель заявляет, что для фиксации диска не требуется клей. Особая конструкция с тысячами микроскопических воздушных каналов обеспечивает надежную,фиксацию. Heir выполняет две ключевые задачи. Первая — это вибромотор, оповещающий пользователя о входящих вызовах или сообщениях со смартфона. Вторая функция обеспечивается встроенными датчиками движения, которые регистрируют пройденные шаги, время активности, количество сожженных калорий и преодоленное расстояние.

Эта информация может быть синхронизирована с платформами Apple Health или Google Health. Важно отметить, что The Heir не оснащен пульсометром, но для доступа ко всем функциям и приложениям для смартфона подписка не требуется. Емкости аккумулятора хватает примерно на 42 часа работы.