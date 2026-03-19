Контроллер имеет несимметричное размещение стиков, характерное для контроллеров серии Xbox Series S|X

Lenovo представила обновленную версию своего контроллера G9 в 2026 году. Контроллер Legion G9 2026 превращает планшеты Legion Tab Gen 5 и Legion Y700 Gen 5 в портативные игровые устройства.

Источник изображения:Notebookcheck

Lenovo отказалась от четырехпозиционного D-pad в пользу восьмипозиционного, впервые появившегося в современных геймпадах Xbox. Вследствие этого, Legion G9 2026 получил раскладку кнопок ABXY. Устройство оснащено 12 микропереключателями с ресурсом в 5 миллионов нажатий, четыре из которых расположены на тыльной стороне.

Контроллер Legion G9 2026 обладает асимметричным расположением стиков, аналогичным контроллерам Xbox Series S|X. По заявлениям Lenovo, эти стики с датчиком Холла также отличаются частотой опроса 250 Гц и сроком службы в 5 миллионов циклов. Кроме того, в корпусе размером 322,3 x 135,5 x 53,8 мм расположено два вибромотора, 3,5-мм аудиоразъем и RGB-подсветка.

Источник изображения:Notebookcheck

Официально Legion G9 2026 поддерживает только планшет Legion Y700 Gen 5 через боковой порт USB Type-C, но должен быть совместим и с Legion Tab Gen 5. Lenovo пока не объявила о глобальном релизе контроллера. В Китае цена новинки составляет около 73 долларов США.