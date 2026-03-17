Станция предназначена для выполнения задач, связанных с интеллектуальными системами

Компания ASRock Industrial восстанавливает сотрудничество с AMD, представив новый продукт — AI BOX-A395. Новинка позиционируется как миниатюрный и мобильный ПК малого форм-фактора для рабочих станций, построенный на платформе AMD Strix Halo и ориентированный на решение задач, связанных с искусственным интеллектом.

Процессор Ryzen AI Max+ 395 с 16 ядрами Zen 5 при поддержке 32 потоков и мощным NPU XDNA 2, обеспечивающим 50 TOPS вычислительной мощности в задачах ИИ. Интегрированный графический ускоритель Radeon 8060S демонстрирует производительность, сопоставимую с ноутбучной версией Nvidia RTX 4070.

Источник изображения: Notebookcheck

Выделяется AI BOX-A395 своим стильным алюминиевым корпусом, оснащенным удобной ручкой для переноски. Размеры корпуса составляют 200 x 100 x 232 мм. Внутри устройства находится эффективная система охлаждения с шестью тепловыми трубками, медным основанием и продуманным воздушным потоком, а также встроенный блок питания. Особое внимание уделено надежности: двойная конфигурация BIOS с резервным модулем повышает безопасность и стабильность работы.

Набор портов и коммуникационных возможностей соответствует современным стандартам: два порта USB4, один USB-C 3.2 Gen 2, два USB-A 3.2 Gen 2 и два USB 2.0. Для подключения дисплеев предусмотрены два порта HDMI 2.1 и три DP 2.1, а также аудиоразъемы. В области сетевых подключений представлены адаптеры Ethernet на 2.5 Гбит/с и 10 Гбит/с, а также модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth 5.4 в форм-факторе M.2.

Источник изображения: Notebookcheck

Учитывая текущие сложности на рынке оперативной памяти и накопителей, ожидаемая стоимость устройства составит порядка 4000 долларов США. Максимальная конфигурация включает 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe с поддержкой RAID 0/1.

На данный момент ASRock не предоставила официальной информации о сроках поступления в продажу AI BOX-A395 и его точной стоимости.