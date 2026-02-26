Представитель Samsung сообщил, что для компании первостепенными задачами остаются безопасность, продолжительный срок службы и стабильность работы

Представитель высшего звена Samsung сделал заявления, намекающие на предстоящие инновации в сфере аккумуляторных технологий мобильных устройств компании.

Источник изображения: Deep-review

Во время пресс-конференции, состоявшейся перед мероприятием Galaxy Unpacked 2026, Мун Сон Хун, вице-президент и глава отдела разработки смартфонов Samsung Electronics, поделился информацией о том, что компания активно занимается созданием смартфона с аккумулятором на основе кремниево-углеродного анода. Он уточнил, что подобное устройство появится "в подходящее время", что указывает на внутренние работы над данной технологией.

Кремниево-углеродные батареи завоевывают признание у производителей из Китая. Использование кремниево-углеродных композитов вместо стандартных графитовых анодов способствует повышению энергоемкости литий-ионных аккумуляторов, не приводя к существенному увеличению габаритов или массы устройств.

Мун сообщил, что компания может показаться менее оперативной в внедрении новых батарейных разработок по сравнению с конкурентами. Однако он подчеркнул, что для компании первостепенными задачами остаются безопасность, продолжительный срок службы и стабильность работы.

Источник изображения: Notebookcheck

Эта взвешенная стратегия проявилась и в представленной линейке Galaxy S26: только базовая модель получила незначительное увеличение емкости аккумулятора, в то время как версии S26 Ultra и Plus сохранили прежние характеристики.



