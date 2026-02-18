Samsung представила инновационный подход к мультимодальному вводу, который направлен на значительное облегчение редактирования изображений

До грядущей презентации Galaxy Unpacked — ровно семь дней, и Samsung активно подогревает интерес публики новыми роликами-тизерами к своей серии Galaxy S26. Свежие анонсы компании фокусируются на новых возможностях Galaxy AI и улучшенных функциях редактирования фото, интегрированных непосредственно в стандартное приложение камеры устройств.

Источник изображения: GSMArena

Компания Samsung делает акцент на применении искусственного интеллекта для обработки изображений, вводя в приложение стандартной камеры расширенный набор творческих инструментов. Это позволит пользователям снимать, корректировать и делиться снимками, не покидая пределов одного приложения.

Источник изображения: GSMArena

Samsung демонстрирует новую технологию мультимодального ввода, призванную максимально упростить процесс редактирования фотографий. Теперь пользователи смогут описывать желаемые изменения для своих изображений с помощью простых текстовых команд или даже создавать наброски рисованием, которые ИИ преобразует в реалистичные объекты.